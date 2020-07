Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efe5a00e-1697-47cf-992f-d986eab66d8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 800 lóerőnél erősebb Sian Roadsterből kevesebb mint 20 példány fog készülni.","shortLead":"A 800 lóerőnél erősebb Sian Roadsterből kevesebb mint 20 példány fog készülni.","id":"20200709_lelepleztek_a_hibrid_lamborghini_hiperauto_nyitott_tetos_valtozatat_sian_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efe5a00e-1697-47cf-992f-d986eab66d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe3e427-ccf7-4e37-a130-cdf2fcd02767","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_lelepleztek_a_hibrid_lamborghini_hiperauto_nyitott_tetos_valtozatat_sian_roadster","timestamp":"2020. július. 09. 09:21","title":"Leleplezték a hibrid Lamborghini hiperautó nyitott tetős változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","shortLead":"A klub az NB II.-ben folytatja, miután kiestek az élvonalból, de így is komoly költségvetéssel.","id":"20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d000edb-36eb-49c6-bc05-a0044ecc8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf8d4cc-d54c-4824-a499-14d5dfa6d3ff","keywords":null,"link":"/sport/20200709_dzsudzsak_balazs_debrecen_dvsc_korhut_mihaly_nb_ii","timestamp":"2020. július. 09. 11:10","title":"Dzsudzsák a másodosztályú a Debrecenhez igazolhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországon tervezett 120 napos korlátozás nem számít különlegesnek az Airbnb-nél, ám van egy nagy különbség. Megnéztük, máshol hogyan igyekeznek korlátozni a rövid távú lakásbérlést.","shortLead":"A Magyarországon tervezett 120 napos korlátozás nem számít különlegesnek az Airbnb-nél, ám van egy nagy különbség...","id":"20200710_Amikor_a_varosvezetok_hadat_uzennek_az_Airbnbnek_korlatozasok_Europaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8afb459-acb0-4f31-83b3-d5244b5450a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Amikor_a_varosvezetok_hadat_uzennek_az_Airbnbnek_korlatozasok_Europaszerte","timestamp":"2020. július. 10. 16:00","title":"Amikor a városvezetők hadat üzennek az Airbnb-nek: korlátozások Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta át magát, és tudatosan játszik rá a kádárista érzelmekre. Vélemény. ","shortLead":"Magyarországot ma egy parodisztikusan archaizáló bácsi vezeti, aki tehetséges rendszerváltó liberálisból transzformálta...","id":"202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52aa5979-5504-4e90-89de-eb0cf0852a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abac3b5f-a737-4d0a-907c-cf10f86b6223","keywords":null,"link":"/360/202028_lajos_bacsi_duhbe_jon","timestamp":"2020. július. 09. 15:00","title":"Ceglédi Zoltán: Lajos bácsi dühbe jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","shortLead":"A jövő héten börtönbe vonuló Roger Stone megtévesztő információkat tett közzé közösségi oldalán.","id":"20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90466-a8f2-4a53-aa11-e6fc8ef8a7f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_A_Facebok_Trump_brazil_elnok_fiok","timestamp":"2020. július. 09. 05:53","title":"A Facebok törölte Trump korábbi tanácsadójának és a brazil elnök fiainak fiókjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült.","id":"20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124a7777-a3b4-4227-8d35-bfc388a98379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721214af-b88a-4e9b-9629-ede215425f96","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_Kiesett_egy_kislany_a_masodik_emeletrol_Koszegen","timestamp":"2020. július. 10. 11:42","title":"Kiesett egy kislány a második emeletről Kőszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","shortLead":"Február óta nem fordult elő olyan, hogy ne lenne Bergamo intenzív osztályán koronavírusos beteg.","id":"20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=149e6194-8c5d-4e73-bbe5-ee066a697e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c0c39-0279-43fc-be7f-5dfeada60d57","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_nergamo_intenziv_osztaly_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 20:43","title":"Bergamo intenzív osztályáról eltűntek a koronavírusos betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","shortLead":"Az NMHH megint megvizsgálta a Bayer show egyik adását is. ","id":"20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bed07741-1174-46e1-a6f1-e6fdeb358b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25f166-4964-43d1-b4e0-8dba04057ed8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Burkolt_reklam_miatt_kapott_birsagot_a_TV2","timestamp":"2020. július. 09. 11:16","title":"Burkolt reklám miatt kapott bírságot a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]