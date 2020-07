Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267","c_author":"","category":"kultura","description":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","shortLead":"A Szajna ideális környezet filmnézéshez is. ","id":"20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb81640-fd00-4ab3-adf3-9c0970a91267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a302d9-6754-42be-85f7-564df0e9fce1","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Ha_tul_sablonos_az_autosmozi_akkor_jon_a_csonakos_mozi","timestamp":"2020. július. 11. 19:15","title":"Ha túl sablonos az autósmozi, akkor jön a csónakos mozi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi tehetséggel is megáldott a sors. Rengeteg pénzt keresett, de képes volt még többet elszórni. Sok rossz filmben szerepelt, de örökre ő lesz Doktor Zsivágó, belé lesz szerelmes a Funny Girl, és ő lesz a színészek között a legnagyobb bridzsbajnok, s a bridzsbajnokok között a legnagyobb színész.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt július 11-én halt meg Omar Sharif (1932–2015), a nőcsábász, akit éles elmével, nyelv- és színészi...","id":"20200710_sharif","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5422da99-3a6e-491f-9640-c831651b780d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556aae37-4f49-4a58-9d6b-700447fd05af","keywords":null,"link":"/360/20200710_sharif","timestamp":"2020. július. 10. 17:00","title":"A világhírű színész, aki magánéleti szerepeiben alakította a legnagyobbakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran letörölhetetlen alkalmazások kockázata márkától függően egy és öt százalék között mozog az olcsóbb készülékek esetén, de extrém esetben akár 27 százalékosra is felmehet.","shortLead":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran...","id":"20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc5e8d-7677-4d4d-adea-55801a1f486c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","timestamp":"2020. július. 12. 08:03","title":"Mit okozhatnak az előre telepített reklámszoftverek a mobilokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","shortLead":"A viharos széllel érkezett a hidegfront jelentős lehűlést hozott a Dunántúlon.","id":"20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf26fa8-499f-459c-9a3d-e5847e849d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668840a0-f687-4487-9e81-090a6735d3b2","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Tobb_mint_20_fok_kulonbseg_van_az_orszag_ket_vege_kozott","timestamp":"2020. július. 11. 19:21","title":"Több mint 20 fok különbség volt az ország két vége között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt korlátozásokat még egyszer nagyon nehéz lenne kivitelezni, egyrészt, mert az emberektől nehéz elvárni a korábbi fegyelmezettséget, másrészt a gazdaságot, a munkahelyeket rendkívül veszélyeztetné. Meggondolandónak tartja, hogy óvatos, folyamatos őrködéssel csökkentsék a járvány újabb felvonásának hatását.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint jön a járvány második hulláma, de nem nyáron. Azt mondja, az elsőben elrendelt...","id":"20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6427857-fea5-4106-99fb-cc4f2534a0f3","keywords":null,"link":"/360/20200710__Merkely_Bela_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 10. 13:00","title":"\"Nem lehet az életünket úgy leélni, hogy mindentől félünk\" – Merkely Béla a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik születésnapját. Tavaly viszont már 1580 személy tartozott a százon túliak társaságába. Ráadásul az egyre elöregedő hazai népességen belül ez a legdinamikusabban növekvő korosztály.","shortLead":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik...","id":"202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f91163-e7e9-4f1c-9ce3-65638aa9d9b2","keywords":null,"link":"/360/202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","timestamp":"2020. július. 11. 12:00","title":"Másfél ezren élnek Magyarországon olyanok, akik még Trianon előtt születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","shortLead":"A karambolozó autó egyik utasa is megsérült.","id":"20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeaae9a-f0da-4ead-83f8-2485896c0c7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Halalos_balesetet_szenvedett_egy_motoros_a_Hungaria_koruton","timestamp":"2020. július. 11. 08:33","title":"Baleset volt a Hungária körúton, egy motoros meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]