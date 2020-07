Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek a feltételezés bizonyítására vagy cáfolatára.","shortLead":"A koronavírus elleni oltást nem pótolja, de talán enyhítheti a járványt néhány bevált vakcina. Már folynak a kísérletek...","id":"202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8db306-afea-441b-bb8b-37176884b60e","keywords":null,"link":"/360/202028__covid_bcg_sabin__oltas_helyett_oltas__anyai_orokseg__csepp_remeny","timestamp":"2020. július. 12. 08:15","title":"A BCG-oltás tényleg ér valamit a koronavírus ellen? Sőt még a Sabin-csepp is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja a számításaikat.","shortLead":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja...","id":"20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868f8b2-ac3d-450b-b710-d9850a5328d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","timestamp":"2020. július. 12. 15:30","title":"Még nem biztos, hogy lesz augusztus 20-án tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat harmadik, befejező részében három további érdekes párost mutatunk be. ","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fa54795-31c1-472f-9b05-4e9b5a75ae7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c47ef-9725-4a80-9256-770f41553012","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200710_Hires_emberek_hires_hazi_kedvencei__3_resz","timestamp":"2020. július. 10. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei – 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","id":"20200712_trump_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7127add-ff75-4acf-8537-a9c123e67e85","keywords":null,"link":"/elet/20200712_trump_maszk","timestamp":"2020. július. 12. 08:49","title":"Trump végre megadta magát és maszkot húzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek a fotója és raktáron belüli koordinátája, amit éppen keres. A gyártó szerint az eszköz akár 24 százalékkal növelheti a raktári dolgozók hatékonyságát. Sőt a betanítást is kiválthatja, az újonnan belépő kollégák szinte azonnal munkába állhatnak.","shortLead":"Ha a Zebra által fejlesztett szemüveget viseli a raktári dolgozó, mindig a szeme előtt fog lebegni annak a terméknek...","id":"20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290c45e6-8ad7-4c22-a504-a696d84444eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90c49e0-0c41-4267-91d3-3927e4c8e9bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_zebra_hd4000_okosszemuveg_raktarozas","timestamp":"2020. július. 11. 15:03","title":"Izgalmas új szemüveg teheti 24%-kal gyorsabbá a munkát a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","shortLead":"Ravi Hong gyerekeit Canonnak, Epsonnak és Nikonnak hívják.","id":"20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367a9bd7-949e-45df-8fdc-b2414ca44a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6949ed-9122-4883-87ca-94a1def0c804","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Fenykepezogepben_Fotos_India","timestamp":"2020. július. 11. 16:08","title":"Egy hatalmas fényképezőgépben lakik az indiai fotós és családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","shortLead":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","id":"20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8961197-c32b-4c53-a451-643594c81ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","timestamp":"2020. július. 10. 17:45","title":"Először tesztelték a gátrendszert, amely megvédené Velencét az árvizektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]