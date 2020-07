Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága a kutatóintézetek leválasztásával, ahogy a tulajdonhoz való alkotmányos jog sem. A hvg360-nak adott interjúban arról beszélt, ő a praktikus szempontokat helyezné előtérbe, visszaszerezné az elcsatolt intézeteket. Igaz, a jelenlegi irányítási struktúrával. Az átalakítás ellen Orbán Viktor miniszterelnöknél tiltakozott másfél éve, a Palkovics Lászlót élesen bíráló magánlevele pont a miniszter asztalán landolt. Azt mondta, azóta sem válaszolt rá senki. Interjú.","shortLead":"Elődjével ellentétben, a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke, Freund Tamás szerint nem sérült a tudomány szabadsága...","id":"20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88c82cb2-e224-415b-a081-76b0acd094fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916d1ab0-9134-49bd-8733-fb894c76ede7","keywords":null,"link":"/360/20200713_Freund_Tamas_mta_lovasz_kutatohalozat_elkh_palkovics_orban","timestamp":"2020. július. 13. 06:30","title":"Freund Tamás: Próbálom elérni, hogy Orbán fogadjon, ez még nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész létrehozásán fáradozik. ","shortLead":"A tervek szerint augusztus 28-án tart majd eseményt a Neuralink nevű cég, amely az agy-számítógép interfész...","id":"20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0989e72-b319-4285-a7a3-5a075bbfcfd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_elon_musk_neuralink_agy_szamitogep_interfesz","timestamp":"2020. július. 13. 09:03","title":"Rejtélyes bejelentésre készül augusztusban Elon Musk, az agyunkhoz lehet köze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","id":"20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cf5537-cf23-470f-b145-7d80b45ae1ff","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","timestamp":"2020. július. 12. 11:48","title":"Koronavírusos az egyik legismertebb bollywoodi sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok a minisztérium YouTube-csatornáján is elérhetőek, az első rész az előtt került fel oda, hogy a minisztérium szerződése hatályba lépett. A csatornát Mészáros Beatrix cége 2019-ben szerezte meg a fideszes médiaalapítványból, a vállalat rögtön 1,2 milliárdos bevételt csinált, igaz, ebből 900 millió forint szponzoráció volt.","shortLead":"Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emmi egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít. Az epizódok...","id":"20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daed08d9-d2bf-4d72-bdcf-8b56953d6285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bd542-4498-44ae-a6e2-2994b1ba55f0","keywords":null,"link":"/kkv/20200711_A_mi_kis_csaladunk_a_kormany_gyartat_musort_Meszaros_Beatrix_tevejere","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"A mi kis családunk: a kormány gyártat műsort Mészáros Beatrix tévéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","shortLead":"A benzinből már száműzték, a vízvezetékekben nemkívánatos, és most a sörét következhet az ólomtilalmak sorában. ","id":"202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2c2279-cd0f-493d-9dc9-e4b3753483d1","keywords":null,"link":"/360/202028_az_olomsoret_kara_madarvesz","timestamp":"2020. július. 12. 16:15","title":"Az otthoni vacsoránál is baj lehet belőle, ha az olcsóbb lövedéket használja a vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","shortLead":"Szerintük az amerikai vezetés nem veszi komolyan a járványt.","id":"20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55159348-acd4-45f4-9735-5e1956357aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1759a88c-aa22-4548-8bdf-3cd773282a35","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Az_USAbol_Budapestre_koltozik_egy_csalad_mert_itt_jobban_kezelik_a_koronavirusjarvanyt","timestamp":"2020. július. 11. 20:58","title":"Az USA-ból Budapestre költözik egy család, mert itt jobban kezelik a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg a bejáratnál még illedelmesen másfél-két méterre állnak egymástól, addig odabent már olykor egymás nyakában lógnak.","shortLead":"Nem igazán törődnek az ismét megnyitott Walt Disney Worldben a látogatók a távolságtartás szabályaival. Míg...","id":"20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b50406a-5eed-42ba-a380-1524ad22a2d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Walt_Disney_World_koronavirus","timestamp":"2020. július. 12. 10:50","title":"Megnyitott Floridában a Walt Disney World, miközben tombol a járvány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","shortLead":"A férfi így akart bosszút állni, mert szerinte a helyi kormányzat lerombolta az otthonát.\r

","id":"20200713_Buszsofor_Kina_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8dd369-0f82-4b43-b222-bf87b0bd936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e1c5e5-f93e-4b3c-8d0c-d5c7acdabdf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Buszsofor_Kina_to","timestamp":"2020. július. 13. 06:21","title":"Szándékosan tóba hajtott egy buszsofőr Kínában, 21 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]