Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fontos űripari szereplővé tenné Magyarországot a kormány. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be86204-2cf4-49c6-bdcb-8bad66f0ddfb","keywords":null,"link":"/360/20200722_Radar360_Nincs_penz_a_nyaralasra_Simicska_ujra_nyert","timestamp":"2020. július. 22. 07:45","title":"Radar360: Nincs pénz a nyaralásra, Simicska újra nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","shortLead":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","id":"20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c85e8-76cb-4fba-ba91-0224609692e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","timestamp":"2020. július. 22. 19:47","title":"Elkészült a 10 milliomodik motor Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni, vagy egy évnél nem régebbi a jogosítványuk.","shortLead":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni...","id":"20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7928ddb-5c62-4fb4-bad8-17ef8cdc6d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","timestamp":"2020. július. 21. 12:40","title":"Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt kisgyerekesek és a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit képviselt az elmúlt huszonkét évben.","shortLead":"A leköszönő polgármester szerint ma már nem lehet olyan értékrend szerint végezni a munkáját, amiben hisz, és amit...","id":"20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b555715-2b18-47bc-bd7e-6c170b479a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350294db-c796-4ae6-aa50-c78d18cd004b","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_szigliget_polgarmester_kepviselo_testulet_lemondas","timestamp":"2020. július. 22. 15:35","title":"Lemondott Szigliget teljes vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László életművébe vethetjük bele magunkat egészen október legelejéig.","shortLead":"Ludas Matyi és Karinthy, Bulgakov és Vonnegut, kollázs és grafika - az emblematikus hazai grafikusművész, Réber László...","id":"202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d57e0827-8737-42af-a0f8-7f94e0b305d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb5399-e225-4c31-8c24-0337925d1864","keywords":null,"link":"/360/202029_kiallitas__egyperces_grafikak_eljen_akerdojel_vesszen_apont","timestamp":"2020. július. 21. 15:00","title":"„Éljen a kérdőjel, vesszen a pont!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","shortLead":"Akár hét fokos hőmérséklet-emelkedést is túlélnek az Vörös-tenger koralljai.","id":"20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3af4032-a21a-487e-91d9-5961ebb1348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e2c87b-fdbd-4f8c-b1e8-68d1848abe3c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200722_klimavaltozas_globalisfelmelegedes_korallzatony_vorostenger_akabaiobol","timestamp":"2020. július. 22. 11:05","title":"Reményt adhat, hogy a rendkívüli hőmérséklet-emelkedést is kibírják korallok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 50 éves férfi kihallgatásra érkezett a kapitányságra.","shortLead":"Az 50 éves férfi kihallgatásra érkezett a kapitányságra.","id":"20200721_kecskemet_rendorseg_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522c629f-3f57-4463-94c9-7057de7674bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_kecskemet_rendorseg_halal","timestamp":"2020. július. 21. 17:36","title":"Meghalt a férfi, aki kiugrott a kecskeméti rendőrség ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c77cc7e-0dbb-4c94-97f0-3affdb88884a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De ez az ügy nincs összefüggésben a Széchenyi Banknál zajló eljárással.","shortLead":"De ez az ügy nincs összefüggésben a Széchenyi Banknál zajló eljárással.","id":"20200722_Vadat_emeltek_Torocskei_Istvan_korabbi_bankvezer_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c77cc7e-0dbb-4c94-97f0-3affdb88884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c85c43-ce03-4bf5-b83b-a131e5adfb28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200722_Vadat_emeltek_Torocskei_Istvan_korabbi_bankvezer_ellen","timestamp":"2020. július. 22. 06:14","title":"Vádat emeltek Töröcskei István korábbi bankvezér ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]