Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először szólalt meg Kanye West kirohanásai óta. ","shortLead":"Először szólalt meg Kanye West kirohanásai óta. ","id":"20200723_Kim_Kardashian_Instagramposztban_irt_Kanye_West_mentalis_betegsegerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c1dfd1-f65e-447d-b728-820bfeb6dec5","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Kim_Kardashian_Instagramposztban_irt_Kanye_West_mentalis_betegsegerol","timestamp":"2020. július. 23. 11:12","title":"Kim Kardashian Instagram-posztban írt Kanye West mentális betegségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","shortLead":"Néhányan nem akarnak rákapcsolódni az új mobilhálózatra.","id":"20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5ae832-1618-4b60-b58b-bf5f015f832a","keywords":null,"link":"/elet/20200722_tuntetes_5g_eger_barrie_trower","timestamp":"2020. július. 22. 09:05","title":"Tüntetés lesz az 5G ellen Egerben, \"sztárvendég\" is fellép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","shortLead":"A Kolosy térről a karmelita kolostorhoz terveznek vonulni.","id":"20200722_index_tuntetes_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05da6e6-0ae8-4ef4-934e-adc0037df71c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_index_tuntetes_momentum","timestamp":"2020. július. 22. 19:24","title":"Tüntetést szervez az Index mellett a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Zoltán egy helyen leírta a véleményét az alpolgármesterről, de arra nem számított, hogy ez eljut az érintetthez. ","shortLead":"B. Zoltán egy helyen leírta a véleményét az alpolgármesterről, de arra nem számított, hogy ez eljut az érintetthez. ","id":"20200723_Ferfi_nemiszervhez_hasonlitotta_a_gyori_alpolgarmestert_harom_ev_probara_bocsatottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e135bf38-7b9a-4efd-b397-0e785d5467bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_Ferfi_nemiszervhez_hasonlitotta_a_gyori_alpolgarmestert_harom_ev_probara_bocsatottak","timestamp":"2020. július. 23. 10:35","title":"A Facebookon szidta a győri alpolgármestert, három év próbára bocsátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","shortLead":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","id":"20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3eaa43-f856-4123-bf14-adfbc7f1d03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","timestamp":"2020. július. 22. 16:34","title":"Száz kilós magyar betonszemetes is nyerheti a világ egyik legnagyobb építészeti versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza a pénzüket az elmaradt repülőútjaik miatt. ","shortLead":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza...","id":"20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca41923-6076-4f20-b8ad-11652e30c9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","timestamp":"2020. július. 23. 13:43","title":"Kiderült, mely légitársaságok trükköznek leginkább a jegyár visszafizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","shortLead":"A néhai General Motors gyár ma a Peugeot-Citroen csoporté. ","id":"20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07209fcb-63d3-4408-93fd-191c3fac51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c85e8-76cb-4fba-ba91-0224609692e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_10_millio_motort_a_Szentgotthardi_motorgyar","timestamp":"2020. július. 22. 19:47","title":"Elkészült a 10 milliomodik motor Szentgotthárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","shortLead":"A Magyarországra menekült politikust saját pártja fosztotta meg az elnöki címtől.","id":"20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404b0a-4ca8-45ea-bb43-12cd92f9f55a","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_nikola_gruevszki_vmro_dpmne_elnoki_cim","timestamp":"2020. július. 23. 05:15","title":"Elvették Gruevszkitől a tiszteletbeli elnöki címét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]