[{"available":true,"c_guid":"a2e03655-8d90-48fd-97da-8281c626b0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület polgármestere azt közölte, hogy már megrendelték a gyerekek és a kísérőik koronavírus-tesztjét.","shortLead":"A kerület polgármestere azt közölte, hogy már megrendelték a gyerekek és a kísérőik koronavírus-tesztjét.","id":"20200724_koronavirus_jarvany_fertozes_tabor_gyerekek_pedagogus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e03655-8d90-48fd-97da-8281c626b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c1ebfc-23f6-4ecf-962e-c63cf892be12","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_koronavirus_jarvany_fertozes_tabor_gyerekek_pedagogus","timestamp":"2020. július. 24. 16:39","title":"Táborozó gyerekekre felügyelő budapesti pedagógusnak vannak koronavírusos tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja Emmanuel Macron francia elnök. Na meg azt, hogy mindeközben ne homályosítsa el őt.","shortLead":"Eddig minden posztján unalmasan és hatékonyan teljesített Jean Castex, akitől a kormányfői pozícióban is ezt várja...","id":"202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a7405cb-82d5-4fa7-bde1-f5550c4dce49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2504cbba-fbf9-46c4-b552-a3e3bd6ffca4","keywords":null,"link":"/360/202030_jean_castex_asvajci_bicska_francia_kormanyfo","timestamp":"2020. július. 25. 16:15","title":"A francia kormányfő, aki olyan, mint egy svájci bicska ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok egy tóból kerültek elő, az egyiken az inak is látszódnak.","shortLead":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok...","id":"20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fadb051-2df7-4433-be9d-1eb0f17e7963","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","timestamp":"2020. július. 24. 20:03","title":"Nagyon sok mamutcsont került elő egy szibériai tóból – fotók a felfedezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","shortLead":"Így könnyebben nyomtatható otthon is.","id":"20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bb57b7-e2f1-4405-a60f-ebeb4804e999","keywords":null,"link":"/cegauto/20200725_Feketefeher_lesz_a_zoldkartya","timestamp":"2020. július. 25. 10:25","title":"Fekete-fehér lesz a zöldkártya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","shortLead":"De a Marvel még nem lépett, úgyhogy az is lehet, hogy a képnek semmi köze a poszterhez.","id":"20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c42c375-8bc0-4aa4-a39c-35be80196199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48df8883-7401-4791-ba23-9f65f63f057c","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Orokkevalokposzter_Marvel_film","timestamp":"2020. július. 24. 16:05","title":"Kiszivároghatott az első hivatalos Örökkévalók-poszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","shortLead":"Egy tanárnő érezte magát rosszul, de kiderült, nem kapta el a vírust.","id":"20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a62e92b2-5b85-449f-9c6e-6bd81cea522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaf91ef-3f9f-4278-8fd9-4cf17e016981","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Koronavirusgyanu_miatt_karantenba_kerultek_taborozo_gyerekek_Sarkadon","timestamp":"2020. július. 25. 21:20","title":"Koronavírus-gyanú miatt karanténba kerültek táborozó gyerekek Sarkadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes eredménnyel zárult.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) kísérleteznek a csernobili sugárzást túlélt penészgombákkal. A munka nemrég beszédes...","id":"20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bf8089-6d22-44c0-a779-bffa4d36c3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0613ea53-bdb8-485c-858d-08406578a228","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_sugarpajzs_kozmikus_sugarzas_nemzetkozi_urallomas_gomba_csernobil","timestamp":"2020. július. 24. 17:03","title":"Sugárpajzsnak is jók a Csernobilból hozott különleges gombák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja legalábbis az Egyesült Államok.","shortLead":"A szerkezet egy ideje már ott keringhet az űrben, de az első teszteket csak most végezték el vele – ezt állítja...","id":"20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=882c2cb0-0878-4189-8ea0-96d0d8adf14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea72a399-7944-49e9-baeb-43b59417378a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_oroszorszag_muholdpusztito_fegyver","timestamp":"2020. július. 24. 18:03","title":"Az oroszok állítólag működésbe hoztak egy műholdpusztító fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]