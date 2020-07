Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár, amit hajlandó volt megfizetni a hosszú távú költségvetés és a gazdasági mentőcsomag elfogadásáért cserében – írja a Spigel","shortLead":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár...","id":"20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21358029-1c68-49e2-848c-8257bae44a0c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","timestamp":"2020. július. 26. 10:35","title":"Spiegel: Esik szét a magyar demokrácia, de még meg lehet állítani az autokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál késésekre kell számítani.","shortLead":"A Balatonszentgyörgy-Tapolca vonalon, valamint a déli parton közlekedő, Keszthelyről induló távolsági vonatoknál...","id":"20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd696565-6ab9-4d64-9d67-633b07698a16","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_autonak_utkozott_egy_szemelyvonat_keszthelyen","timestamp":"2020. július. 26. 17:42","title":"Autónak ütközött egy személyvonat Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid érzelmes posztban idézi fel, mi mindent köszönhet Magyarország vezető hírportáljának.","shortLead":"A BKK alapító vezérigazgatóját az Indexen jelentette be Tarlós István, és ott is búcsúzott a tisztségétől. Vitézy Dávid...","id":"20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4282b5e7-6ca0-4e67-a250-9b6d4d18b838","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Vitezy_David_az_Index_tragediajarol_Remelem_lesz_masik","timestamp":"2020. július. 26. 21:30","title":"Vitézy Dávid: Másképp alakult volna minden, ha nincs Index. Remélem, lesz másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","shortLead":"A legnagyobb bevételt termelő cégét most vezette be a hazai piacra.","id":"202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c54efb-9710-4388-bf53-b61927d3cf4d","keywords":null,"link":"/360/202030_dr_lenkei_clean_food_ebbenvan_avitamin","timestamp":"2020. július. 27. 12:00","title":"Szcientológiában és vitaminokban utazik az egészségipari nagyvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan viselkedik a hétköznapokban a benzinnel tankolható és árammal tölthető legújabb prémiummárkás SUV. ","shortLead":"Mostantól a hibrid DS 7-et is haza lehet vezetni zöld rendszámos környezettudatos változatban. Kipróbáltuk, hogy hogyan...","id":"20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71855b49-93a0-42e8-b8fd-ba7a1d957e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99610346-8fe2-4cf8-a57e-bb6923c12aa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_zold_rendszamos_hibrid_ds_7_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. július. 26. 20:00","title":"Zöld rendszámos elnöki autó: teszten a PSA prémiummárkás SUV-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és nem tartják a távolságot. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Az emberek nem igazán tartják be a vírus miatti előírásokat Marokkóban: nem hordanak maszkot, nem fertőtlenítenek és...","id":"20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f09a073-39e2-41b8-a6c5-959e5f14c51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6f6ec5-7980-4eab-b834-f15de0169b77","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_marokko_koronavirus_masodik_hullam_fertozottek","timestamp":"2020. július. 27. 05:16","title":"Marokkó több városát is lezárták, miután két nap alatt több mint 1000 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait a miniszterelnök","shortLead":"A Magyar Narancs szúrta ki az Átlátszó korábbi cikke alapján, hogy hol pihenheti ki a brüsszeli EU-csúcs fáradalmait...","id":"20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c44ea89-60e5-4261-a4af-7b5e8f6a7c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a32fa8f-9cda-4795-994d-2be0c8b119fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Csak_nem_Tiborcznal_nyaral_Orban_Viktor","timestamp":"2020. július. 26. 17:59","title":"Csak nem Tiborcznál pihen Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","shortLead":"A verbális és a fizikai erőszak sem volt ritka az intézetben az egykori diákok elmondása alapján.","id":"20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc589265-9872-4f9d-91ae-6ed5da8e7780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb4e87-cfa5-4058-9903-e347010c2af6","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szexualis_zaklatasrol_beszelnek_a_Balettintezet_korabbi_diakjai","timestamp":"2020. július. 27. 17:20","title":"Szexuális zaklatásról, erőszakos viselkedésről beszélnek a Balettintézet korábbi diákjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]