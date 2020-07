Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek bizonyult az elektronikus egészségügyi rendszer - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.","shortLead":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás, mivel a járványügyi veszélyhelyzetben és annak elmúltával is sikeresnek...","id":"20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e027a1b8-015d-4d55-852d-3fdc7765a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f53517a-557a-4892-877a-872cfc097afc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Megmarad_az_egyszerusitett_gyogyszerkiadas","timestamp":"2020. július. 25. 15:19","title":"Megmarad az egyszerűsített gyógyszerkiadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","shortLead":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","id":"20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb306740-d9fe-404a-8eb6-f1fa01d65fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","timestamp":"2020. július. 25. 13:49","title":"Baranyi Krisztina Index-bojkottot hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt napon, ezren kerültek házi karanténba.","shortLead":"Jelenleg 523 aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Magyarországon. Közel 5 ezer tesztet végeztek el az elmúlt...","id":"20200727_koronavirus_napi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00a2557-35a1-4360-a7cf-65953bf4e14d","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_koronavirus_napi","timestamp":"2020. július. 27. 09:06","title":"Tizenhárom új koronavírus-fertőzött, újabb ezer ember házi karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","shortLead":"A lakók szerint ugyanaz lehet az elkövető, aki ráadásul visszaeső.","id":"20200726_ozd_kiszurt_autogumik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbf1e10-7077-4805-b1fa-f51ac7b777a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_ozd_kiszurt_autogumik","timestamp":"2020. július. 26. 19:45","title":"Valaki kiszúrta 18 autó gumiját Ózdon, de mindig csak a bal hátsót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy százezerrel emelkedett, akár csak a gyógyultaké.","shortLead":"Egy nappal korábban még több mint 150 ezerrel volt kevesebb a fertőzöttek hivatalos száma. Az áldozatoké mintegy...","id":"20200727_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcc6e0-7717-4319-9acc-9a96d2ce8c38","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. július. 27. 08:14","title":"Már 16,2 milliónál is többen kapták el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","shortLead":"A kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a veszprémi Jobbik-szervezet.","id":"20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094bbfb2-6490-4955-a8d0-88853f0241ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3797da-2db5-4eeb-bb17-ebf2cc797a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Megszunt_a_veszpremi_Jobbik","timestamp":"2020. július. 26. 16:50","title":"Megszűnt a veszprémi Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig azért tartóztattak le, mert eltitkolta, hogy kapcsolatban állt a kínai néphadsereggel.","shortLead":"Egy szingapúri férfi bevallotta, hogy az USA kárára Kínának kémkedett, egy Kaliforniában dolgozó kínai kutatót pedig...","id":"20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80d88bc-2331-4162-a3f6-e9b04f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef17074-6c40-4c85-9e66-43c57f64c3de","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_Dagad_a_kembotrany_az_USA_es_Kina_kozott","timestamp":"2020. július. 25. 14:48","title":"Dagad a kémbotrány az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","shortLead":"A rendőrség vizsgálja a Karancs-kilátóról kiesett fiatal férfi halálának körülményeit.","id":"20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d451c912-153f-46f9-9f30-9a45c008f5c2","keywords":null,"link":"/elet/20200726_leesett_egy_ember_a_karancs_kilatorol","timestamp":"2020. július. 26. 08:40","title":"Meghalt a férfi, aki leesett a Karancs-kilátóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]