Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többségében turistákat kell kiköltöztetni Danang városából.","shortLead":"Többségében turistákat kell kiköltöztetni Danang városából.","id":"20200727_fertozott_koronavirus_vietnam_danang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3758990-1166-4edd-b6b7-3eac941ba0fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200727_fertozott_koronavirus_vietnam_danang","timestamp":"2020. július. 27. 10:51","title":"Három újabb fertőzött miatt evakuálnak egy 80 ezres vietnámi nagyvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl, hogy élen jár a lakosság bevonásában az államadósság finanszírozásába.","shortLead":"A jegybank kedden megjelent 2020-as versenyképességi jelentése alapján nem sok jó mondható el az országról azon túl...","id":"20200728_mnb_versenykepessegi_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e81f8d-7346-4f6f-ab05-bf16303fbafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_versenykepessegi_index","timestamp":"2020. július. 28. 15:43","title":"MNB-jelentés: lesújtó a magyar egészségügy és az oktatás helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző Elton John könyvét olvasva jött rá, hogy vannak függőségei. ","id":"20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4167cc8a-bf59-48cb-8d89-5580df1d7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e18156-d5ad-4f5d-9f4f-def0afb44934","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Hanyasig_ette_magat_es_rengeteget_pialt__a_sztarsag_sotet_oldalarol_beszelt_Ed_Sheeran","timestamp":"2020. július. 27. 11:03","title":"Hányásig ette magát és rengeteget piált – a sztárság sötét oldaláról beszélt Ed Sheeran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is beszerezhetők lettek volna. Magyarország közel 19 milliós darabáron vásárolt be az eszközökből. A legfőbb ügyész szerint a rendőrség feladata eldönteni, ez felveti-e a bűncselekmény gyanúját.","shortLead":"Tízmilliós lélegeztetőgépek miatt nyomoznak Szlovéniában, mert az ottani ügyészség szerint feleannyiért is...","id":"20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef7ce22-0a65-4589-be0a-86368111cb18","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_polt_vadai_lelegeztetogepbeszerzes_feljelentes","timestamp":"2020. július. 27. 13:15","title":"Túlárazott lélegeztetőgépekről kérdezte Poltot Vadai, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","shortLead":"Több új, trópusi betegséget terjesztő faj jelent meg Magyarországon.","id":"20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e24d38-b256-4b05-8f14-9cad34460503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85165299-8992-4d24-9eb7-15dc949e1b34","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Engedelyezes_legi_kemiai_szunyogirtas_nepegeszsegugyi_kozpont","timestamp":"2020. július. 27. 19:20","title":"Fél évig mégis engedélyezik a kémiai szúnyogirtást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","shortLead":"Egy napközis táborban részt vevő gyerek hozzátartozója volt koronavírus-fertőzött.","id":"20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a1d83-8aa2-4eaf-abaa-492be2feb7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf67a8-e919-430b-8d23-e54d61fa78ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_mazsihisz_budapest_zsinagoga_jarvany","timestamp":"2020. július. 27. 16:35","title":"Két hétre bezárja budapesti zsinagógáit a Mazsihisz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok megszegői 400 és 1000 euró közötti bírságra számíthatnak.\r

\r

","shortLead":"Olaszországban szigorúan ellenőrzik a koronavírus-járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartását. A szabályok...","id":"20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8105fd9-55bb-45cb-a033-b68d12108e62","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Akar_1000_eurora_is_buntethetnek_a_koronaviruskorlatozasok_megszegese_miatt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. július. 26. 18:55","title":"Akár 1000 euróra is büntethetik Olaszországban, ha nem visel szájmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újságírókat toboroz az Index, Orbán Tiborcznál nyaral, Somogyban gondokat okozott a villámárvíz. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3b77fc-cfe0-4534-b3e3-df56d861d16c","keywords":null,"link":"/360/20200727_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamra_figyelmeztet_Lazar_Janos_ma_elnok_lehet","timestamp":"2020. július. 27. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámra figyelmeztet, Lázár János ma elnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]