[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","shortLead":"A 95-ös benzinért átlagosan 365, a gázolajért pedig 380 forintot kell majd fizetni literenként.","id":"20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a37b358-13b0-49b5-a966-fe9a239387d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200729_Uzemanyagok_benzin_gazolas","timestamp":"2020. július. 29. 13:26","title":"Ismét csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","shortLead":"Közmeghallgatást tartottak a IX. kerületben a stadionépítés miatt.","id":"20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7e5dfa-8a9f-431a-a23a-df9ddad505f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Baranyi_ferencvaros_stadion_atletika","timestamp":"2020. július. 30. 20:33","title":"Baranyi: Tízmilliárdokat bukna Ferencváros, ha visszavonnák az atlétikai stadion támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1fbdbc-6861-4d85-92bc-0fd95c56d4f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Súlyos idegrendszeri károkat okoz az ólommérgezés. Magyarországon sem jó a helyzet.","shortLead":"Súlyos idegrendszeri károkat okoz az ólommérgezés. ","id":"20200730_Minden_harmadik_gyerek_olommergezesben_szenved_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1fbdbc-6861-4d85-92bc-0fd95c56d4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ee36cb-3b01-46db-9d4f-cffc6256ba3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Minden_harmadik_gyerek_olommergezesben_szenved_a_vilagon","timestamp":"2020. július. 30. 09:12","title":"Minden harmadik gyerek ólommérgezésben szenved a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják feltételezett elrablója korábbi lakhelyét.","shortLead":"A hatóságok abban már biztosak, hogy a 2007-ben, egy portugáliai üdülővárosból eltűnt kislány halott. Most átkutatják feltételezett elrablója korábbi lakhelyét.","id":"20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9a4c36-5dac-40f8-93f2-9eea5345b4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f076a8-ad4d-4302-9b39-37adf508cd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_hannover_Madeleine_McCann_nemetorszag_portugalia_christianb_eltunes_pince","timestamp":"2020. július. 29. 18:36","title":"Titkos pincét találtak Madeleine McCann feltételezett elrablójának telkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést. Az Aldi azonnal felfüggesztette az értékesítést.\r

\r

","shortLead":"A paradicsomszósz beszállítója nem tudja kizárni, hogy fémdarabok kerültek az üvegekbe. Az Aldi azonnal felfüggesztette...","id":"20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d686dbd-ac41-42cd-9caa-df33f1f0ecc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957cc83-43c8-4190-9734-2b0ad1d0740e","keywords":null,"link":"/kkv/20200729_pizza_femdarab_visszahivas_aldi","timestamp":"2020. július. 29. 11:37","title":"Fémdarabok lehetnek a pizza szószában, visszahívja az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait keresi majd.","shortLead":"Útnak indult a NASA legújabb marsjárója, a Perseverance (Állhatatosság), amely többek között az ősi marsi élet nyomait...","id":"20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d858951-fe27-4e1d-9028-1935acfb9fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d426be5b-425b-4c46-ad89-05f4b248a497","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_nasa_marsjaro_perseverance_start","timestamp":"2020. július. 30. 14:12","title":"Elindult a Marsra a NASA új robotja, amely megmondhatja, volt-e élet a vörös bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első regisztrált fertőzöttjei voltak Magyarországon. Megszűnt az ellenük indult büntetőeljárás, de tartózkodási engedély is kell ahhoz, hogy Magyarországon tanuljanak tovább.","shortLead":"Nem verte nagy dobra, de visszakozott a kormány az iráni egyetemisták ügyében, akik a koronavírus-járvány első...","id":"202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d0a12f-52d0-4e64-b738-53d8ee0da979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075fb242-f1f3-41f0-96e7-80dcc0a348e0","keywords":null,"link":"/360/202031__irani_diakok__kitoloncolas__jarvanyveszely__visszatancolas","timestamp":"2020. július. 30. 11:00","title":"Már nincsenek kiutasítva, mégsem biztos, hogy maradhatnak az iráni diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]