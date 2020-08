Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell tartania.","shortLead":"A szerb járványszakértő szerint most egyáltalán nem lankadhat a figyelem, az előírásokat pedig mindenkinek be kell...","id":"20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ee57b1-5bbf-4253-8454-aab3ae3e9b5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_szerbia_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 10:22","title":"Jó hírek Szerbiából: folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f9e905-18eb-443b-ad22-2bdf4517c134","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósok két hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson.","shortLead":"Az űrhajósok két hónapot töltöttek a Nemzetközi Űrállomáson.","id":"20200802_Visszatert_a_Crew_Dragon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f9e905-18eb-443b-ad22-2bdf4517c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e48000c-ced8-4a2a-81c2-e981a7cd5ac5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_Visszatert_a_Crew_Dragon","timestamp":"2020. augusztus. 02. 21:35","title":"Visszatért a Crew Dragon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében beszélgetett M. Kiss Csabával. Az állam ad most 5 később minden bizonnyal legalább 25 milliárd forintot a popzene megújítására, de tulajdonképpen mikortól és mire is fogják ezt felhasználni? A legfőbb kérdés azonban: zsebre teszi-e a kultúra ezen területét is a Fidesz?","shortLead":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében...","id":"20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0f5af-fcaa-4986-87d1-93b14909ff43","keywords":null,"link":"/360/20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:00","title":"\"Csak tehetségtelenek és hasznos idióták csinálják ezt a színpadról\" – Demeter Szilárd a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza, a Földre.","shortLead":"A végéhez közeledik a SpaceX történelmi űrmissziója. Bob Behnken és Doug Hurley két hónap után elindultak haza...","id":"20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57905bc4-6ea8-4c5e-a3db-fd92ba7ecb2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409197bd-1c87-432b-9d69-3c912f14a987","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_spacex_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas_bob_behnken_doug_hurley","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:03","title":"Elindultak a Földre a Crew Dragon űrhajósai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek ugyanitt.","shortLead":"A tűzharcban legalább öt civil meghalt. Ez lehet az Iszlám Állam válasza arra, hogy egy vezetőjükkel előző nap végeztek...","id":"20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdff0a07-76ea-48e8-a28e-cc5bf8558ea1","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_afganisztan_terroristak_borton_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:55","title":"Börtönt ostromoltak a terroristák Afganisztánban, legalább 75 bűnöző szabadult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","shortLead":"A néhány hete bevezetett intézkedések beváltak szerinte. Gulyás az Index-ügyről is beszélt a Kossuthon.","id":"20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b228431-2f07-4a71-bc86-4a9a041cf365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65e4379-406c-4d79-8178-8bcb893a184e","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gulyas_gergely_index_felmondas_foszerkeszto_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:34","title":"Gulyás: A fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak engedélyért, hogy benyújthassák a kérelmüket Magyarországon.","shortLead":"Korábban havonta átlagosan 50-60 menekültkérelem érkezett, de az elmúlt két hónapban összesen heten folyamodtak...","id":"20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308058ee-2fb5-4f22-9a26-67a753d35ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_menedekkerok_uj_szabalyozas_hatasa","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:26","title":"Alig vannak menedékkérők a magyar követségeken az új szabályok bevezetése óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","id":"20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9523e6d5-0875-4a21-bffd-0a8628d0991c","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:55","title":"Zivatarokkal és lehűléssel indul a hét, de aztán visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]