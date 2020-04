Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","shortLead":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","id":"20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a67e60e-890d-404d-9c95-acaa96d58e96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","timestamp":"2020. április. 21. 11:21","title":"Eltűnőben vannak a kéziváltós autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra vonatkozó intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Egyben bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet.\r

\r

","shortLead":"A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök a világjárványra...","id":"20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc500d0-1c3d-47dc-90be-089b0d5bfe07","keywords":null,"link":"/vilag/20200423_Trump_alairta_a_bevandorlast_korlatozo_rendeletet","timestamp":"2020. április. 23. 06:14","title":"Trump aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után megkezdődhet a sorozatgyártás.","shortLead":"A magyar találmány nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózatnak. A szabadalmaztatás után...","id":"20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e66bf83d-3a12-4b42-ac4e-f23deecae47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e61cb-e9c7-4671-b2d8-87a11338c502","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_lelegeztetogep_koronavirus_palkovics_laszlo_szabdalom_femtonics_kft_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 21. 16:10","title":"Könnyen használható, hordozható lélegeztetőgépet terveztek magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","shortLead":"Május 11-ig meghosszabbítják a karanténintézkedéseket Ukrajnában, ahol még két csúcspontra számítanak a járványban.","id":"20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf6f891-302e-4f05-bd77-b399c2039abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Ukran_miniszterelnok_Meg_ket_evig_kotelezo_lesz_a_szajmaszk","timestamp":"2020. április. 22. 17:05","title":"Ukrán miniszterelnök: Még két évig kötelező lehet a szájmaszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután érkezett meg az eredménye, hogy már újra a szállón volt.","shortLead":"Ugyanaz történhetett a főpolgármester szerint, mint az idősotthonokban, mivel az érintett tesztjének csak azután...","id":"20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b9b4d4-284f-4ad7-8feb-2fd15f9945f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_korhaz_hajlektalkanszallo_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 14:06","title":"Karácsony: Kórházból visszaküldött beteg vihette be a koronavírust a hajléktalanszállóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"Herczog László","category":"360","description":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal népesebb csoportjáról – reagál a döntésekre a Bajnai-kormány munkaügyi minisztere.","shortLead":"A kabinet valóban támogatja a részmunkaidős foglalkoztatást, de elfelejtkezik a megélhetésüket elvesztők sokkal...","id":"202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075134fd-be5e-4fb5-b5c2-15c99243950a","keywords":null,"link":"/360/202016__reszmunkaido__teljes_leallas__berkompenzacio__vedtelenul","timestamp":"2020. április. 21. 16:45","title":"Bérkiegészítés: nem azzal van baj, amit a kormány tesz, hanem azzal, amit nem tesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212b6e8d-c976-4eb2-a2e2-b037c4414809","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2020. április. 22. 14:15","title":"Péntektől még olcsóbban lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos ígéret után átverjék az embert.","shortLead":"A Google változtatott a Play áruház fejlesztőkre vonatkozó feltételein, így kisebb lesz az esély, hogy egy hangzatos...","id":"20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d2d448-2b35-4c28-b05d-a4ba42207876","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_google_play_aruhaz_csalo_alkalmazasok_atveres_elofizetes","timestamp":"2020. április. 22. 22:03","title":"Odaszúrt egyet az androidos csalóknak a Google, a pénztárcánk örülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]