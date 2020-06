Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","shortLead":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","id":"20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becd2de-7c98-41b0-8171-00b477cd7a26","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","timestamp":"2020. június. 27. 19:54","title":"Szennyezettebb Budapest levegője, mint a járvány előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es számú főutat összekötő lehajtónál.","shortLead":"Kigyulladt egy személyautó vasárnap délután az M7-es autópálya 88. kilométerszelvényében, az autópályát és a 710-es...","id":"20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d7a0d2-a405-4bbd-9af3-3b0cfd2d8904","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kigyulladt_egy_auto_forgalomkorlatozas_az_M7esen","timestamp":"2020. június. 28. 14:54","title":"Kigyulladt egy autó, forgalomkorlátozás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","shortLead":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","id":"20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e437a7a-10bd-49df-9255-91d5acfae3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","timestamp":"2020. június. 29. 14:47","title":"Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Extrém UV-B sugárzás miatt is figyelmeztet a meteorológia. ","shortLead":"Extrém UV-B sugárzás miatt is figyelmeztet a meteorológia. ","id":"20200627_Vasarnapi_menu_kanikula_zivatar_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cad6ce3-4837-4d63-ad97-fc711a41cfd3","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Vasarnapi_menu_kanikula_zivatar_jegeso","timestamp":"2020. június. 27. 18:57","title":"Vasárnapi menü: kánikula, zivatar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","shortLead":"Csatlakoztak a bojkotthoz, amelyet a gyűlöletbeszéd ellen indítottak.","id":"20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cee9b9-a3ff-4396-9c71-0ed444cf8b63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698804e7-690f-47a2-beed-d82b8ba09dbe","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_is_beszall_a_Facebook_elleni_haboruba","timestamp":"2020. június. 29. 09:43","title":"Harry herceg és Meghan Markle is beszáll a Facebook elleni háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorlás politikájára”.","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át...","id":"20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29707c9-9487-4908-b656-11450a12a0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 28. 21:53","title":"Hétfőn tárgyal arról az Európai Bíróság, hogy a kormány szerint érvénytelen volt a Sargentini-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát, sorra születnek a személyek azonosítására alkalmas új technológiák. Elveszhet például az a lehetőség, hogy valaki anonim módon vegyen részt egy demonstráción.","shortLead":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát...","id":"202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ebfa7-2fc1-4128-b990-2d57349da6fc","keywords":null,"link":"/360/202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","timestamp":"2020. június. 28. 08:15","title":"Lassan elfelejthetjük, hogy név nélkül állunk kint egy tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295efb4c-7b1d-4fcf-be56-20519a2a011b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A személyautóra már nemzetközi körözés van érvényben.","shortLead":"A személyautóra már nemzetközi körözés van érvényben.","id":"20200629_auto_eherauto_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=295efb4c-7b1d-4fcf-be56-20519a2a011b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc6df50-c878-4099-9673-71eaeb6ed9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_auto_eherauto_M0son","timestamp":"2020. június. 29. 08:05","title":"Teherautóba csapódott egy autós az M0-s autóúton (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]