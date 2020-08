Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy csatornába lökte gazdáját, aki csak egy vasdarabban tudott megkapaszkodni.","shortLead":"Az állat egy csatornába lökte gazdáját, aki csak egy vasdarabban tudott megkapaszkodni.","id":"20200803_Bika_feloklelt_Hercegszanto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258a72a9-9d53-495f-9194-0b5e7663afff","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_Bika_feloklelt_Hercegszanto","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:49","title":"Felöklelte és kis híján megölte gazdáját egy bika Hercegszántónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b087bb-0c68-4bf9-97bc-0cdc7fcaef62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lámpái kifejezetten a Volkswagen ID.3, a márka elektromos kompakt autóját idézik.","shortLead":"A lámpái kifejezetten a Volkswagen ID.3, a márka elektromos kompakt autóját idézik.","id":"20200802_Szemelyautosabb_format_kap_az_uj_Volkswagen_Transporter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9b087bb-0c68-4bf9-97bc-0cdc7fcaef62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53bc4a4-6866-4bb1-a02a-c91a1303cea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200802_Szemelyautosabb_format_kap_az_uj_Volkswagen_Transporter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 09:53","title":"Személyautósabb formát kap az új Volkswagen Transporter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","shortLead":"Jó pár évbe beletelik a munka. Ez az orgona Franciaország legrégebbije.","id":"20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e8529e-a115-48f6-84a3-fa997c0661a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d29369-59f7-47ab-8238-9bf36a2dfdc5","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_notre_dame_tuz_szekesegyhaz_orgona","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:22","title":"Hétfőn elkezdik megjavítani a leégett Notre-Dame fő orgonáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8591884c-b65c-4d27-9218-0aa076bb1638","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két férfi inzultálta az Amszterdamból Ibizára tartó gép utasait, mire azok nekik estek.","shortLead":"Két férfi inzultálta az Amszterdamból Ibizára tartó gép utasait, mire azok nekik estek.","id":"20200803_verekedes_maszk_ibiza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8591884c-b65c-4d27-9218-0aa076bb1638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b365db-f7f3-48db-ba7f-e178dfad7575","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_verekedes_maszk_ibiza","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:23","title":"Ketten nem akartak maszkot venni egy repülőn – videón, ahogy ezután egymásnak estek az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","shortLead":"A klinikai tesztelésnek vége, már csak a hivatalos jóváhagyásra várnak.","id":"20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f693f4d0-bbeb-4a53-8a64-fa34350b7481","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_oroszorszag_koronavirus_elleni_oltas_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 02. 11:30","title":"Oroszország állítja, egy karnyújtásnyira vannak a koronavírus elleni védőoltástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","shortLead":"Digitális műszeregységgel és lágyhibrid hajtással támadhat a VW-konszern cseh márkájának vadonatúj kisautója. ","id":"20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfa10388-c529-4369-bc17-0e24e6967e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a5a56e-453e-4e6b-bd8f-0e85faf49050","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:59","title":"Jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási rendszerében változások várhatók. Bódis József felsőoktatási államtitkár osztrák mintáról beszél, de tulajdonképpen a 2011 előtti magyar elosztás térhet vissza.","shortLead":"Miközben újabb hét állami egyetem került át alapítványi fenntartásba, úgy tűnik, az egész felsőoktatás finanszírozási...","id":"202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc36e3ac-dd74-4938-8870-1a7a17266d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2bf21de-9892-4206-9e93-5a87a9bb4a8e","keywords":null,"link":"/360/202031__felsooktatas__finanszirozas__osztrak_modell__ujrahasznositas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:00","title":"Osztrák mintát emlegetnek az egyetemeknél, pedig csak a régi rendszerre térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]