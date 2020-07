Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újszerű alapanyagot fejlesztettek ki a kutatók, amivel hatékonyabban lehetne hűteni a testet, mintha egy egész helyiséget hűtenénk.","shortLead":"Újszerű alapanyagot fejlesztettek ki a kutatók, amivel hatékonyabban lehetne hűteni a testet, mintha egy egész...","id":"20200730_Egy_uj_szovettel_valtanak_ki_tudosok_a_legkondit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f370e067-65d2-4fad-932e-dedc1e5219eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c02d51-59ff-40fe-8917-569add9a3ae2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200730_Egy_uj_szovettel_valtanak_ki_tudosok_a_legkondit","timestamp":"2020. július. 30. 11:32","title":"Testet hűtő ruhával váltanák ki tudósok a légkondit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most épül fel.","shortLead":"Most mérik fel, van-e igény Magyarországon az orosz hokiliga meccseire. Pont az a csarnok lenne jó erre, amely most...","id":"20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3019e39-f2dd-4370-8948-6beb04acfa5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7220eaba-94dc-4173-8d33-fd4cc642a93d","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Magyarorszag_orosz_hokiliga_KHL","timestamp":"2020. július. 30. 19:20","title":"Magyarországon rendezhetik az orosz hokiliga egyes mérkőzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Indamedia társtulajdonosa nem aggódik a statisztikák miatt. Az Index, mondta, előbb-utóbb \"visszapattan a top szereplők szintjére\".","shortLead":"Az Indamedia társtulajdonosa nem aggódik a statisztikák miatt. Az Index, mondta, előbb-utóbb \"visszapattan a top...","id":"20200731_ziegler_gabor_indamedia_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31ade74-4b0d-4275-9cf3-e519f62e083c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_ziegler_gabor_indamedia_index","timestamp":"2020. július. 31. 08:41","title":"Ziegler: Van idő rendezni a sorokat az Indexnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf, Gennaro Contaldo Pasta perfetto! című könyvéből most a Farfalle kétféle cukkinivel és speck sonkával, valamint a Cukkinipesto receptjét tesszük közkinccsé.","shortLead":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes...","id":"20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9aeaf7-3163-4807-8624-a99f2170a573","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","timestamp":"2020. július. 31. 11:11","title":"Tökéletes recept nyárra: íme Gennaro cukkinis-sonkás tésztája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","shortLead":"A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál.","id":"20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b98391ce-3683-48ca-bb8b-a65321780180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502a811-6a85-4237-b3a8-79823dd01102","keywords":null,"link":"/kultura/20200731_lovasi_andras_zenes_tancos_rendezvenyek_fesztival_fishing_on_orfu","timestamp":"2020. július. 31. 19:44","title":"Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","shortLead":"A magyar triatlon egyik legfontosabb helyszínén pusztított az áradás, most a sportolók segítenének a városon.","id":"20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=708a14d6-bdb4-4f90-a380-3c5bb54697c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d476db9-fe4d-45e1-9fb4-1b8618b2e12f","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Ironman_Nagyatad_arviz","timestamp":"2020. július. 30. 18:47","title":"Ironmanek segítenek Nagyatádnak az árvíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","shortLead":"Három Romániából érkezett férfi a kijelölt karanténhelyére utazott, amikor a többi utas gyanút fogott. ","id":"20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9587103-2c9b-4c89-9dcb-ed8b770ced3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37cb444-7a1e-4fdd-9f7a-cb4e61e0ac68","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_koronavirus_busz_rendorseg_Hodmezovasarhely_Szeged","timestamp":"2020. július. 30. 19:39","title":"Koronavírus-pánik tört ki egy szegedi vonatpótló buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést jelentenek a környezet számára. Amíg működőképes az egység, nincs vele különösebb probléma: a baj akkor kezdődik, ha kidobjuk.","shortLead":"A hétköznapokban talán bele sem gondolunk, de az általunk használt kütyük és elektronikai eszközök óriási terhelést...","id":"20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917b510d-3de0-4ec4-ab85-7f1b39ff5ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_e_hulladek_elektromos_hulladek_szemet_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. július. 30. 11:03","title":"Rosszabb a helyzet, mint valaha, csak úgy öntjük bele a világba az elektromos hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]