[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Taycant lehet szidni a nem túl nagy hatótávja miatt, viszont a gyorsulása minden sebességtartományban elképesztő.","shortLead":"A Taycant lehet szidni a nem túl nagy hatótávja miatt, viszont a gyorsulása minden sebességtartományban elképesztő.","id":"20200805_az_elso_villanyporsche_autopalyan_is_legyorsulja_a_teslakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d1659-8521-4194-970b-f00078c849da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_az_elso_villanyporsche_autopalyan_is_legyorsulja_a_teslakat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 06:41","title":"Az első villany-Porsche autópályán is legyorsulja a Teslákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","shortLead":"A területen mindig sok a szúnyog, de a kedvező nyár miatt most még több a rovar. ","id":"20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36910afb-2dba-4221-af2e-9e61718d24ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c4b547-1a91-469c-8e42-afa672babe93","keywords":null,"link":"/elet/20200804_szunyogtornado_szunyog_oroszorszag","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:25","title":"Szúnyogtornádó söpört végig a Kamcsatka-félszigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és tucatjával verte át őket.","shortLead":"Nem zavarta a csalót, hogy négy hónapot fegyházban tölt, egy becsempészett mobilon hívogatta az áldozatait, és...","id":"20200805_fegyhaz_csalas_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09266640-59d2-4235-859d-08fa7672080d","keywords":null,"link":"/elet/20200805_fegyhaz_csalas_telefon","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:57","title":"A fegyházból is arcátlan csalássorozatot hajtott végre egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","shortLead":"Áttétes prosztatarákkal diagnosztizálták március végén Forgács Gábort, aki azóta is kórházban van.","id":"20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=536bbc35-fffd-41dd-ad88-f39cf51343d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ab6960-f87c-448b-9c6d-0a34e065c386","keywords":null,"link":"/elet/20200805_prosztatarak_forgacs_gabor","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:25","title":"Rákkal küzd Forgács Gábor, már több műtéten is átesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház- és Filmművészeti első embere. A Nemzeti Színház igazgatójának az elmúlt hetekben adott nyilatkozatai és megnyilvánulásai tulajdonképpen végig ennek a feladatnak ágyaztak meg. Összegyűjtöttük Vidnyánszky Attila leghatározottabb mondatait az intézményről, amelynek a diákjai és oktatói tüntetéssel, tiltakozással és felmondásokkal próbálták megakadályozni, hogy ő vegye át az irányítást.\r

","shortLead":"A hét végén kiderült, hogy a kormány által önkényesen kijelölt kuratórium elnökeként Vidnyánszky Attila lesz a Színház...","id":"20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e710bcee-391e-4ae5-92eb-f8b1b6ab5102","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Vidnyanszky_Attila_legerosebb_mondatai_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemrol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:47","title":"Vidnyánszky Attila legerősebb mondatai a Színház- és Filmművészeti Egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","shortLead":"A Twilight szerzője újra megírta az első könyvet – Edward szemszögéből.","id":"20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a88c12f2-c33e-465b-afec-0d5a8a047667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5505b4-ab7f-4f84-8154-8ce395866e36","keywords":null,"link":"/elet/20200805_Az_Alkonyat_Edwardjanak_itt_a_vege","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:50","title":"Az Alkonyat Edwardjának itt a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus Kutató által készített reprezentatív közvélemény-kutatásból. ","shortLead":"Csak a szűk kisebbség lenne hajlandó pénzt adni az internetes hírekért, ráadásul ők is csak keveset – derül ki a Pulzus...","id":"20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40c11e4a-20a1-4103-bb05-4b88ad8db575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73e27c6-74e7-475c-af4e-f9fb4b90ad68","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_online_hiroldalak_fizetesi_hajlandosag_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:03","title":"Felmérték, mennyit lennénk hajlandóak fizetni a hírekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba keveredett Kaleta Gábor ügyéről.","shortLead":"Mester Csaba ügyvédi titoktartási kötelezettségére hivatkozva miatt nem hajlandó nyilatkozni a pedofilbotrányba...","id":"20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cdccad0-fbe2-4397-8c67-c25da302e355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9a6cae-81bb-43a4-80bc-51d1208da24e","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_kaleta_gabor_pedofilbotrany_mester_csaba_ugyved","timestamp":"2020. augusztus. 05. 17:56","title":"Nem árulhatja el Kaleta ügyvédje, miért léptek vissza a fellebbezéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]