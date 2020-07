Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","shortLead":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","id":"20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff6ece-6ecd-4bf5-bec2-62a1de57213d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","timestamp":"2020. július. 08. 04:53","title":"Félelmetesen megy egy \"amatőrrel\" is a Nürburgingen a McLaren Senna - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e008f0c5-4fe7-46a2-b034-ad2bde14e7e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság által összeállított gazdasági mentőcsomag lesz a téma.","shortLead":"Az Európai Bizottság által összeállított gazdasági mentőcsomag lesz a téma.","id":"20200709_rendkivuli_parlamenti_ules_orban_viktor_gazdasagi_mentocsomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e008f0c5-4fe7-46a2-b034-ad2bde14e7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a622c552-d2da-452e-b270-ea22685b827d","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_rendkivuli_parlamenti_ules_orban_viktor_gazdasagi_mentocsomag","timestamp":"2020. július. 09. 10:57","title":"Rendkívüli parlamenti ülést tartanak a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt mondta, hogy képes az üzletkötésre. Így nem csoda, hogy a járvány idején amúgy is drágább és sokszor használhatatlan eszközök három-négyszeres áron jutottak el – egyelőre a raktárakba.","shortLead":"Az hozhatott be Magyarországra lélegeztetőgépnek nevezett szerkezetet, akinek voltak kapcsolatai a kormánnyal, és azt...","id":"202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2989a936-e637-4884-a744-0e9461ac9022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f033ad-d8a3-4c9f-9072-84f4518c816a","keywords":null,"link":"/360/202028__meregdraga_lelegeztetogepek__udvari_beszerzok__vitatott_terapia__kronikus_leszomj","timestamp":"2020. július. 09. 06:30","title":"Udvari beszerzők szakíthattak nagyot a lélegeztetőgépes gigabiznisz 300 milliárdjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","shortLead":"Isten országa és a macska tejlopása. Napi cuki.","id":"20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9d1a484-375a-442a-ad13-48da96136f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fefedf-add2-4454-bfcf-a62c0c3b31cc","keywords":null,"link":"/elet/20200708_Egy_cica_trollkodta_meg_a_pap_online_szentbeszedet","timestamp":"2020. július. 08. 10:59","title":"Egy cica trollkodta meg a pap online szentbeszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","shortLead":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","id":"20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d09253a-ad26-48e1-88c5-e375a50f584a","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","timestamp":"2020. július. 09. 05:17","title":"Lezuhant egy perui katonai helikopter, nem voltak túlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78","c_author":"HVG","category":"360","description":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","shortLead":"A feltaláló több lépésben fejlesztette ki az eszközt, amelynek sorozatgyártása 1908-ban indult.","id":"202028_utott_azora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75c26fcc-d245-4df0-aa7a-8ce981beef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0805c3-022e-489f-944b-1d842d00b7ad","keywords":null,"link":"/360/202028_utott_azora","timestamp":"2020. július. 09. 13:10","title":"Falióra és biciklipumpa házasításából született az első lélegeztetőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","shortLead":"Nyolc hét: Magyar fotográfusok a járvány idején címmel nyílt kiállítás a Capa Központban. Ebből mutatunk most képeket. ","id":"20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e93ac09-b8fe-4b98-a027-bde29bc42e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb036eea-567b-4f9d-8b9b-231162fd501b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200707_Atalakult_a_ter_es_az_ido__karantennaplo_magyar_fotografusok_szemevel","timestamp":"2020. július. 07. 18:00","title":"Átalakult a tér és az idő - karanténnapló magyar fotográfusok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","shortLead":"A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete emlékeztetett, hogy soha nem volt még hatszoros adóemelés Magyarországon.","id":"20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0ff543e-2604-4223-862a-39e1fccc9483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1c354-7288-4a58-9bd2-1423d3ec473a","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_Ader_Janoshoz_fordulnak_a_konyvelok_a_kata_szigoritasa_miatt","timestamp":"2020. július. 09. 10:47","title":"Áderhez fordulnak a könyvelők a kata szigorítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]