[{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","shortLead":"Az Erdélyi Magyar és a Székely Nemzeti Tanács szerint súlyos csapást mért Klaus Iohannisra az ügyészség.","id":"20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab485b9-0b00-49ae-b72a-f545a6824ca9","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_Romania_ugyeszseg_gyuloletbeszed_Klaus_Iohannis","timestamp":"2020. június. 15. 17:10","title":"Gyűlöletbeszéd, de nem uszítás a román államfő magyarozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","shortLead":"A gyalogos átkelőkön történt gázolásokból is sokszor annyi történt a fővárosban, mint akármelyik megyében.","id":"20200616_gazolasok_szama_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd3c595e-5521-4aa8-82c1-d438c414be70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41abdff6-e1a8-47a2-81fc-ec9ef5e3985f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_gazolasok_szama_budapest","timestamp":"2020. június. 16. 16:14","title":"Több embert gázoltak halálra májusig Budapesten, mint az ország többi részén összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség pénzügyeinek felügyelete során.","shortLead":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi...","id":"20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c1689a-f32f-401d-9f29-50a406064b55","keywords":null,"link":"/sport/20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","timestamp":"2020. június. 16. 07:22","title":"Aján több tízezer dollárt kaphatott készpénzben a szponzoroktól és a szövetségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","shortLead":"Marcus Rashford a kampányával 1,3 millió rászorulót juttatott nyári étkeztetéshez.","id":"20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37839abc-f3a3-4daa-bdbc-1b8bc0f14d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4da623-cfdc-4165-b483-85d357169c95","keywords":null,"link":"/elet/20200617_nyari_etkeztetes_ingyenebed_marcus_rashford","timestamp":"2020. június. 17. 12:44","title":"Több százezer brit gyereknek harcolt ki ingyen ebédet a Manchester United sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. 