[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti robbanás előtt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Karácsony a Lánchíd felújításáról nyilatkozott, Trump újabb posztját törölték, a hatóságok is hibáztak a bejrúti...","id":"20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cfe5e-9f9c-4bc6-87f7-ec9d5ed1f5ba","keywords":null,"link":"/360/20200806_Radar360_Elszalltak_a_gyumolcsarak_Spanyolorszag_sarga_besorolasu_lett","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:00","title":"Radar360: Elszálltak a gyümölcsárak, Spanyolország sárga besorolású lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Totalcar szerkeszője videón mondta el, hogy bár igazuk van a távozó indexeseknek, ő marad az Index-közeli autós újságnál.","shortLead":"A Totalcar szerkeszője videón mondta el, hogy bár igazuk van a távozó indexeseknek, ő marad az Index-közeli autós...","id":"20200806_Winkler_Robert_Fel_kene_mondanom_de_a_csicskasorsot_valasztottam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=482d84e6-d27b-478a-9ec5-7350f08af3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e899bb76-975a-4720-9ba9-c56a4327b1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_Winkler_Robert_Fel_kene_mondanom_de_a_csicskasorsot_valasztottam","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:43","title":"Winkler Róbert: Fel kéne mondanom, de a csicskasorsot választottam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","shortLead":"A most előkerült felvétel is megerősíti: Floyd nem állt ellen a rendőri intézkedésnek.



","id":"20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7a504-87a4-49fb-897f-cd9ac5ded062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450166ee-f4be-46ec-9d17-b722a7db734f","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_testkamera_video_kerult_elo_George_Floyd_letartoztatasarol","timestamp":"2020. augusztus. 04. 16:16","title":"Új testkamerás videó került elő George Floyd haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg a bemutató után.","shortLead":"A Samsung az idei Note-széria legerősebb változatából, a Note20 Ultrából csak 5G-s változatot készített. Ezt néztük meg...","id":"20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ada2ec4-cdb7-4c90-8885-c9718631ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941fdbcd-b9dd-452d-b889-1c52bae3f72b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_note20_ultra_foto_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:03","title":"Kézbe vettük a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy Note20 Ultrát – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi Szugiura, a japán Kobe Egyetem ökológusa.","shortLead":"Képes sértetlenül kimenekülni az őt lenyelő békából egy különleges bogár, a Regimbartia attenuata – közölte Sindzsi...","id":"20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9712d21-c8e3-45b9-8e41-d533d096033e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6003304-4eec-4781-81f6-31c2da970b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_regimbartia_attenuata_bogar_beka_video","timestamp":"2020. augusztus. 05. 08:03","title":"Most először videózták le a trükkös bogarat, ami egyszerűen kimászik az őt lenyelő békából – hátul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","shortLead":"Provokatívnak és életveszélyesnek nevezték a kommentelők a hirdetést. ","id":"20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e6b889-f1d2-479f-8dd2-58caaa4d9517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62182cf-f881-4c44-bbc3-5fc0aca3d065","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Egy_bananevo_kislany_miatt_kellett_bocsanatot_kernie_az_Audinak","timestamp":"2020. augusztus. 04. 17:05","title":"Egy banánevő kislány miatt kellett bocsánatot kérnie az Audinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]