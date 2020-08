Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","shortLead":"Három államtitkárnak pedig hivatali lakást is biztosítanak.","id":"20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11574d-a497-4130-bf5d-d83ca66101ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_rogan_antal_orban_viktor_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:47","title":"Rogán Antal még mindig többet keres Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd73469b-aa95-4d2d-8248-95275cdf35af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darabka ralitörténelem ez a hófehér közúti versenyautó, mely egyenesen a 90-es évek közepére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Egy darabka ralitörténelem ez a hófehér közúti versenyautó, mely egyenesen a 90-es évek közepére repít vissza...","id":"20200811_toyota_celica_gtfour_wrc_kiprobaltuk_a_japan_legendat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd73469b-aa95-4d2d-8248-95275cdf35af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca6228b-c3d2-4384-8cf6-6aa1bfc9254e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200811_toyota_celica_gtfour_wrc_kiprobaltuk_a_japan_legendat","timestamp":"2020. augusztus. 11. 06:41","title":"Toyota Celica GT-Four WRC: kipróbáltuk a japán legendát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","shortLead":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","id":"20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36199e94-6300-4d96-a08a-db48a82820f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:43","title":"Megtalálták a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","shortLead":"Cihanouszkaja 10 százalékot sem ért el az adatok szerint.","id":"20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0ba663a-d5da-44c7-9a18-a26d79186f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51678c32-c740-42eb-a242-7b50c9c1469d","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Feherorosz_elnokvalasztas_Brutalis_folennyel_nyert_Lukasenka_az_elozetes_eredmenyek_szerint","timestamp":"2020. augusztus. 10. 08:38","title":"Fehérorosz elnökválasztás: brutális fölénnyel nyert Lukasenka az előzetes eredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","shortLead":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","id":"20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcd76-22b0-46e4-b426-55d043d2e3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:24","title":"Kinyílik a magyarok pénztárcája, ha a háziállatokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f304ee-39ff-4d70-9852-d6284072e4f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt számos cég nem fizette ki a már leadott és le is szállított megrendelést.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt számos cég nem fizette ki a már leadott és le is szállított megrendelést.","id":"20200810_6_milliard_dollart_nem_fizettek_ki_a_divatmarkak_az_azsiai_dolgozoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f304ee-39ff-4d70-9852-d6284072e4f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9083c1-ff47-4f45-a0d7-6accbd018752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_6_milliard_dollart_nem_fizettek_ki_a_divatmarkak_az_azsiai_dolgozoknak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:15","title":"Hatmilliárd dollárt nem fizettek ki a divatmárkák az ázsiai dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben szenvedőket.","shortLead":"Nehéz lesz megkülönböztetni a tünetek alapján az influenzás, a náthavírusos és a koronavírusos megbetegedésekben...","id":"20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ca801e-c384-43fe-b55b-b4f8d1e82d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd456b03-65c8-4b31-b711-a208267431da","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_koronavirusjarvany_masodik_hullam_mas_lesz_mint_az_elso","timestamp":"2020. augusztus. 11. 08:17","title":"Nagyon más lehet a koronavírus-járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Helyenként viharos szélre és jégesőre is számítani kell.","id":"20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3b55728-3dff-422a-bd88-e66d391d45b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8793fc-af3d-40a7-beb0-4de5a53db505","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_zivatar_felhoszakadas_idojaras_figyelmeztetes","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:47","title":"A fél országban zivatarra, felhőszakadásra figyelmeztetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]