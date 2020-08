Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál a gyorsteszt negatív lett.","shortLead":"A pilisborosjenői háziorvos és az asszisztensnője is házi karanténban van koronavírus-fertőzés miatt. Az orvosnál...","id":"20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f027b9c-8945-4ce5-a8e2-577304693f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ef90e-2311-43a3-9669-32a676e1db11","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_hazirovos_asszisztens_fertozes_Pilisborosjeno","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:26","title":"A háziorvos asszisztense fertőződött meg Pilisborosjenőn, 125 ember lehet érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere szerint 106 választókerületben biztosan tartanak majd ellenzéki előválasztást.","id":"20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2505cf65-0b58-46ba-980e-024597c0265c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_marki_zay_peter_2022_es_valasztas_ellenzek_fidesz","timestamp":"2020. augusztus. 11. 16:56","title":"Márki-Zay kétharmados ellenzéki többséget vizionál 2022-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati pénzeket osztott, több borászat kapott milliós támogatásokat.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati pénzeket osztott, több borászat kapott milliós támogatásokat.","id":"20200812_A_27_leggazdagabb_magyar_milliardos_boraszata_is_kapott_allami_tamogatast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bea8752-1a28-48fa-8197-f0f8304e7a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c71c03b-b973-45f6-9ce6-bcd9dcbaf334","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_A_27_leggazdagabb_magyar_milliardos_boraszata_is_kapott_allami_tamogatast","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:20","title":"A 27. leggazdagabb magyar milliárdos borászata is kapott állami támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi dolgozók részére – mondta Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerdai sajtótájékozatóján.","shortLead":"Két héten belül le fogják gyártani az első adagokat a koronavírus elleni orosz oltóanyagból, elsősorban az egészségügyi...","id":"20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e6f4-f988-4035-bd73-92fdf1db7edc","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Ket_het_mulva_mar_elkezdhetnek_oltani_az_orosz_vakcinaval","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:41","title":"Két hét múlva már elkezdhetnek oltani az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az író szerint Trianonról azért nincsenek minőségi viták, mert megszűntek azok a terek, ahol ezeket le lehetne folytatni.","shortLead":"Az író szerint Trianonról azért nincsenek minőségi viták, mert megszűntek azok a terek, ahol ezeket le lehetne...","id":"20200812_Spiro_A_kormany_magat_a_vilagi_allamot_szamolja_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3bbcf6-0cd9-4794-885b-e2332214ee4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Spiro_A_kormany_magat_a_vilagi_allamot_szamolja_fel","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:34","title":"Spiró: A kormány magát az államot számolja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési munkák is elakadtak.","shortLead":"Már nem szivattyúzzák ki és tisztítják meg a talajvizet az Illatos úti vegyiművek telepén, de az egyéb kármentesítési...","id":"20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533a585b-fa01-4574-8558-54b465e423d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b0f69d-9120-4a0d-b4ec-3b26f34cbb7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_Illatos_ut_telep_karmentesites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:05","title":"Öt éve nem sikerült kármentesíteni az Illatos úti telepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére úgy ugrik 60-ról 160-ra, mint egy sportosabb személyautó 0-ról 100-ra.","shortLead":"Mogyoródon leplezték le Kiss Norbert teljesen új fejlesztésű MAN versenykamionját, mely 5,3 tonnás tömege ellenére...","id":"20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ced52d7-1574-4666-98f6-1014ba717dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7a5e88-86ce-44e7-acf9-8de63d8b2505","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_ime_balu_az_1150_loeros_uj_magyar_versenykamion__korbefotoztuk","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:17","title":"Íme Balu, az 1150 lóerős új magyar versenykamion – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","shortLead":"Nem csak az autósok vannak mindig célkeresztben.","id":"20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a5b63e3-e68e-4acf-a356-4ea51eb06a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a928b24-b2bc-44cb-8afd-a893d72f875d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Most_a_biciklis_szabalytalansagokrol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:40","title":"Most a biciklis szabálytalanságokról csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]