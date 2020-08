Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Az új sportkompakt kevesebb mint 5 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","id":"20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3befae-e0d9-4803-9043-63deef987ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca393712-6835-4397-8cdb-d03b004635f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_310_loerovel_erkezett_meg_a_teljesen_uj_audi_s3","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:21","title":"310 lóerővel érkezett meg a teljesen új Audi S3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal a kormányzati kommunikáció, a turizmus és a Petőfi Irodalmi Múzeum a nyertes.","shortLead":"Újabb pénzeket csoportosított át a kormány a tulajdonképpen már elfogyó, de szabadon túlléphető keretből: ezúttal...","id":"20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2859a5a4-ead5-4b6c-8ce3-8e1cdd1d2110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200811_gazdasagvedelmi_alap_kormany_kommunikacio","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:19","title":"A Gazdaságvédelmi Alapból költ a kormány 7 milliárdot kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból strandpapucs készítéséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók több évig kísérleteztek azzal, hogy előállítsanak egy tömör, habszerű anyagot algákból kivont olajból...","id":"20200811_alga_strandpapucs_muanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadd81d0-0e67-4f18-9290-3f00f67a0a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5232-aed0-478d-b8a3-f34e7e6171c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_alga_strandpapucs_muanyag","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:03","title":"Már csak ezt a szezont kell kibírni, jövőre jön az algából készült biopapucs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szer eddig 11 ember halálát okozta.","shortLead":"A szer eddig 11 ember halálát okozta.","id":"20200812_zacher_gabor_bika_dizajnerdrog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505a36ed-e421-4487-94c1-c575494c1d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d14544-2b75-4df4-930c-dbf7e824c5ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_zacher_gabor_bika_dizajnerdrog","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:12","title":"Zacher Gábor elmagyarázta, miért bikának hívják az új dizájnerdrogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket egy helyi vallási közösség tagjaihoz vezetik vissza. A Hit Gyülekezete orvosi szolgálatának vezetője a múlt héten még úgy nyilatkozott, hogy nem ők fertőzték meg a pápaiakat, de azt már akkor elismerte, hogy a felekezet gyűlései katalizátorként működtek a vírus terjedésénél. A kórokozót oda behurcolók nem tartották be az egyház járványügyi protokollját, és bár előzőleg elmentek a rendelésre, a háziorvosaik sem fogtak gyanút.","shortLead":"Szerda délelőtt már 43 fertőzöttről tudtak, és több mint 170 embert helyeztek karantén alá Pápán, ahol a fertőzéseket...","id":"20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e807c-cbb4-44ef-b00d-f231d572e6b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_koronavirus_jarvanygoc_papa_hit_gyulekezete","timestamp":"2020. augusztus. 12. 20:00","title":"Hit Gyülekezete-találkozók is rátehettek egy lapáttal a pápai koronavírus-fertőzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett intézményeket bezárták és fertőtlenítik.","shortLead":"Egy óvodás kisgyereknek és egy bölcsődei dolgozónak is pozitív lett a koronavírustesztje Pápán. Az érintett...","id":"20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1bd27e0-728f-441d-a909-0d5bf7ad1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd59ded-857a-46ed-bfbb-e750977ca5f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Papa_ovoda_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:49","title":"Megfertőződött Pápán egy kisgyerek, bezárták az óvodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","shortLead":"A fehérorosz elnök az internet lekapcsolásával akar véget vetni a tüntetéseknek.","id":"20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb2ef16-c059-4d33-a16d-87c2c7b63427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973c77e1-ecf6-4924-b430-1f408dbe0d74","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_Feheroroszorszagban_lekapcsoltak_az_internetet","timestamp":"2020. augusztus. 11. 21:23","title":"Fehéroroszországban lekapcsolták az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]