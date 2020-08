A második hullámra készül a világ, miután számos országban újra megemelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. A 2019 végén kitört világjárvány már eddig is több százezer beteg halálát okozta, a gazdasági károk pedig felbecsülhetetlenek. Igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat, tartsanak velünk, olvassák cikksorozatunkat.

Budapesten és Debrecenben is enyhén növekedő tendenciát mutattak ki a koronavírus örökítőanyagának mennyiségében a szennyvízben - számolt be a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfőn.

Az NNK május óta végez szennyvízvizsgálatokat, heti mintavétel történik a Budapestet ellátó három szennyvíztelepen, a megyeszékhelyeken, és néhány vidéki városban. A többi mintavételi helyszínen jelenleg még alacsony szinten stagnál a vírus örökítőanyag mennyisége a szennyvízben.

A nemzetközi tapasztalatok szerint a szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. A szennyvízvizsgálatok által előrejelzett közösségi terjedés felgyorsulása megelőzhető a továbbra is érvényben lévő járványügyi megelőző szabályok betartásával.

A központ szerint a vírus örökítőanyagát nem csak a tünetekkel rendelkező, hanem a tünetmentes fertőzöttek, illetve az újonnan fertőződött, tüneteket még nem mutató betegek is ürítik. A szennyvízben észlelhető vírus örökítőanyag mennyisége az adott szennyvíztisztító telep által ellátott lakosság fertőzöttségével van összefüggésben.

Az NNK közleményében arra is kitért, hogy az elmúlt időszakban több olyan családi és közösségi halmozódás, helyi COVID-19 járvány is kialakult, amelyek a jelenleg is érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával megelőzhető lett volna. "Nagyon fontos elkerülni az új koronavírus-gócpontok kialakulását, amelyeknek jelentős részét az emberek felelősségteljes magatartása megakadályozhatja."