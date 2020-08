Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Be2.hu és az Academicsingles.hu tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben a hatóság szerint.","shortLead":"A Be2.hu és az Academicsingles.hu tisztességtelenül jártak el a fogyasztókkal szemben a hatóság szerint.","id":"20200817_tarskereso_gvh_versenyhivatal_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=579141fc-d9a8-4712-b4bb-a3d6219666ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689b4d77-ca25-4fe5-bb0f-d8177acc2b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_tarskereso_gvh_versenyhivatal_birsag","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:20","title":"Társkereső oldalakkal foglalkozó céget bírságolt 1,6 milliárd forintra a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","id":"20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a167773-1cd8-45d7-b1fa-878d502f516f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_sas_retisas_dron_michigan_to_phantom_4_pro_advanced","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:03","title":"Egy sas pusztított el egy kormányzati drónt Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat elhunytat regisztráltak. Németországban 1415 új fertőzöttről adott hírt a Robert Koch intézet.","shortLead":"Folytatódott a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése Olaszországban; szombaton 629 új megbetegedést és hat...","id":"20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c73c04e-40d0-4e91-bcc3-a34d471c860c","keywords":null,"link":"/vilag/20200815_Tovabb_novekszik_a_fertozottek_szama_Olaszorszagban_es_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 15. 21:24","title":"Tovább növekszik a fertőzöttek száma Olaszországban és Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg. ","shortLead":"Senki sem sérült meg. ","id":"20200816_Felrobbant_a_gazvezetek_Pasztonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b415730-e7d3-4234-8f4e-9fc7f6e4d1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4e9d7d-5eb9-451b-905c-3a0c4b772b29","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Felrobbant_a_gazvezetek_Pasztonal","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:05","title":"Felrobbant a gázvezeték Pásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a Facebookon reagált Vidnyánszky legutóbbi interjújára. ","shortLead":"A rendező a Facebookon reagált Vidnyánszky legutóbbi interjújára. ","id":"20200815_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03c1ec-19cb-4378-8dcd-391ecc9bf152","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:43","title":"Schilling Árpád Vidnyánszky Attiláról: Siránkozik, miközben övé már minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","shortLead":"Hétfő délutántól az ország háromnegyedén lehet számítani zivatarra.","id":"20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d60ad1a-fd04-46d7-bfd6-1c2bca55570d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b2ecd4-be3e-40e0-b4cc-3692c5909ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_Masodfoku_riasztas_felhoszakadas","timestamp":"2020. augusztus. 17. 17:43","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a második hullám, nem most kell szavazni. A halasztás egy hónapot jelent.","id":"20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51f592c-1c7f-4a8f-b29b-30d00ed86fbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_uj_zeland_valasztas_parlament_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 17. 07:16","title":"Új-Zélandon választásokat halasztanak el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri Játékok sem, ami mindig is a nyár egyik legjobban várt kulturális eseménye volt. Herczeg Tamással, a Játékok igazgatójával, Zsótér Sándorral és Hegedűs D. Gézával beszélgettünk egy új, izgalmas projektről, arról, hogy hogyan vette fel a Szegedi Szabadtéri a koronavírussal szemben a kesztyűt, és mik azok a kérdések, amiket ebben a nehéz időszakban nemcsak színházi szakemberként, de emberként is fontos volt átgondolni. ","shortLead":"Karantén után, de annak hatása alól nem mentesülve, lassan újraindul a színházi élet. Nem kivétel a Szegedi Szabadtéri...","id":"20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedf0be0-dcc6-4a88-b3a3-b81825d04a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0ec7e1-73f7-425c-b248-45d9a3ecc882","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200715_Legyen_a_szinhaz_ujra_mindenkie","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:40","title":"Legyen a színház újra mindenkié! – így tér vissza a Szegedi Szabadtéri Játékok a gyökerekhez ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]