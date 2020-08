Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette a Fortnite-on belüli javakat.","shortLead":"Az Epic Games szerint az Apple már eldöntötte, hogyan bosszulja meg, hogy a kiadó alternatív módon értékesítette...","id":"20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4a1b6e-db46-4974-b9ec-a865d9f7794e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_fortnite_epic_games_apple_app_store","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:47","title":"A Fortnite készítője szerint az Apple komoly megtorlásra készül, amiért kikerülték a rendszerüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban, hogyan viszonyulnak az otthoni munkavégzéshez.","shortLead":"Küszöbön a koronajárvány második hulláma, de még a nagyvállalatok körében is nagy különbségek figyelhetők meg abban...","id":"20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32745d3b-b435-48d4-8c61-d01b4b05d287","keywords":null,"link":"/kkv/20200817_A_home_office_a_legnagyobb_magyar_cegeket_is_megosztja","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:00","title":"A home office a legnagyobb magyar cégeket is megosztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a199b1-5230-4ed3-a4fc-2590b8062c29","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rengeteg kihívást tartogat az otthoni munkavégzés, erről pedig egy nem mindennapi kérdéssort követhetünk végig Litkai Gergely és egy önkéntes segítségével. ","shortLead":"Rengeteg kihívást tartogat az otthoni munkavégzés, erről pedig egy nem mindennapi kérdéssort követhetünk végig Litkai...","id":"20200817_Duma_Aktual_Home_office_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a199b1-5230-4ed3-a4fc-2590b8062c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27de09c9-9655-4b7f-8066-f1433e748a06","keywords":null,"link":"/360/20200817_Duma_Aktual_Home_office_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:00","title":"Ön panda vagy kobra? A Duma Aktuál home office tesztjéből kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c","c_author":"Lőrinc László","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar kultúra kapcsolatáról. Ezek ihlették meg szerzőnket, ezekre reagál az alábbi véleménycikkben. ","shortLead":"Az elmúlt hetekben több cikk is megjelent a Magyar Nemzetben a szabadkőművesség, a magyar történelem és a magyar...","id":"20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d738d5a-203e-401e-bec2-691472fedb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d296d63-5928-498a-8bb4-216fe6a79c25","keywords":null,"link":"/360/20200817_Lorinc_Laszlo_Udvos_lenne_vegre_a_magyargyulolozes_nelkuli_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:45","title":"Lőrinc László: Üdvös lenne végre a magyargyűlölőzés nélküli párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oregon partjainál épít száloptikás hálózatot a Facebook és alvállalkozója, de a projekt most szünetel. Így aztán minden ott maradt, ami a munkához kell.","shortLead":"Oregon partjainál épít száloptikás hálózatot a Facebook és alvállalkozója, de a projekt most szünetel. Így aztán minden...","id":"20200818_szaloptika_halozat_oregon_facebook_alvallalkozo_furofolyadek_kornyezetkarositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbf47ab-a726-441f-8d5b-5dcf19820430","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_szaloptika_halozat_oregon_facebook_alvallalkozo_furofolyadek_kornyezetkarositas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 10:10","title":"A Facebook több ezer liter fúrófolyadékot, csöveket és szerszámokat hagyott az óceán fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden tehetetlenség, és az ebből adódó kreativitás is.","shortLead":"A járvány sok mindent felülírt, a Katona József Színház évadkönyvében pedig benne van a helyzettel kapcsolatos minden...","id":"20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a6d7349-8d6b-4456-8df1-5c4aea0bbcc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b8a953-1156-4fa3-b613-67b276da45d4","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Mate_Gabort_igy_meg_nem_latta_a_gardrobjaban","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:51","title":"Máté Gábort így még nem látta a gardróbjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]