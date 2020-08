Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","shortLead":"Ismét névleges teljesítményen üzemel a blokk.","id":"20200819_paks_1es_blokk_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fff3c3-eba5-4157-a433-1c3168f27914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_paks_1es_blokk_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:54","title":"Egy hónapig állt, már kijavították a paksi 1-es blokk hibás turbináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy elkészüljön.","id":"20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a01c75d-e6cf-42ec-8ff3-4511dfc29ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddea4ce8-ab9e-4822-9886-f7cbb8a17fac","keywords":null,"link":"/elet/20200818_Kinyomtattak_egy_egesz_hazat_Csehorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:23","title":"Kinyomtattak egy egész házat Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3a99f0-a54c-42cf-8405-0c64dd88d55c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy tudományos expedíciónak sikerült néhány példányt begyűjtenie a fél évszázada kihaltnak vélt szomáli elefántcickányból Északkelet-Afrikában, az Afrika szarvának nevezett térségben.","shortLead":"Egy tudományos expedíciónak sikerült néhány példányt begyűjtenie a fél évszázada kihaltnak vélt szomáli...","id":"20200819_elefantcickany_szomalia_felfedezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a3a99f0-a54c-42cf-8405-0c64dd88d55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2644e3c-1b45-4c7c-aec1-cdf18170dd14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_elefantcickany_szomalia_felfedezes","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:03","title":"Azt hitték, 50 éve kihalt, most újra felbukkant az elefántcickány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összegyűjtötte a BKK, milyen forgalmi változásokra kell felkészülni augusztus 20-a és 23-a között.","shortLead":"Összegyűjtötte a BKK, milyen forgalmi változásokra kell felkészülni augusztus 20-a és 23-a között.","id":"20200819_kozlekedes_budapest_augusztus_20_bkk_unnep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0959eb-1621-46cf-8aec-c8ecebcc66b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_kozlekedes_budapest_augusztus_20_bkk_unnep","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:16","title":"Így változik a budapesti közlekedés a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig a megújuláshoz az esélyt éppen ezek a saját hangon, hiteles és autonóm személyként megszólalni képes \"sztárok\" adnák. Vélemény.","shortLead":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig...","id":"202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1fbb8-9450-4645-86f2-af8c7f242dfe","keywords":null,"link":"/360/202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Hodász atyával az egyház azt játszotta le kicsiben, amit a NER nagyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","shortLead":"A „lejátszási listák elnöke” idén is megosztotta követőivel, milyen dalokat hallgat szívesen mostanában.



","id":"20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed8c43b1-e55b-4e42-bd98-8487390a133b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ea640d-f5d1-4d10-b9e3-c710edcbdcb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Rihanna_Childish_Gambino_Bob_Dylan__Obama_megint_kozzetette_kedvenc_dalait","timestamp":"2020. augusztus. 19. 10:22","title":"Rihanna, Childish Gambino, Bob Dylan – Így mulat a volt amerikai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","shortLead":"Schuch Timuzsin cégei összesen 26 millió forintot kapnak.\r

","id":"20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05b2c277-75bf-475a-b757-e30c5e84dab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c35d27-3e05-4c0c-b8f0-c7735e76c62c","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Magyar_valogatott_kezilandazo_szakit_a_Turisztikai_Ugynokseg_palyazatan","timestamp":"2020. augusztus. 20. 14:15","title":"Magyar válogatott kézilabdázó is nyert a Turisztikai Ügynökség pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül.","shortLead":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új...","id":"20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1655aabd-5dec-4982-b867-44b7b91ce45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:01","title":"Mindennek a teteje: teszten a Samsung legkomolyabb telefonja, a Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]