[{"available":true,"c_guid":"2bf32ef2-7fae-4f05-b9f9-cfc23c7424fb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus miatt március 15-én nem tudták megtartani az ünnepélyes díjátadót, azonban most, augusztus 20-a előtt pótolták. Kossuth-díjat kapott többek között Káel Csaba, Szombathy Gyula, Dörner György és a Kaláka együttes.","shortLead":"A koronavírus miatt március 15-én nem tudták megtartani az ünnepélyes díjátadót, azonban most, augusztus 20-a előtt...","id":"20200819_Megcsuszva_bar_de_atadtak_a_Kossuthdijakat_Dorner_Gyoryeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf32ef2-7fae-4f05-b9f9-cfc23c7424fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92385b2d-9a1d-4c59-99f5-eef1e15dd498","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_Megcsuszva_bar_de_atadtak_a_Kossuthdijakat_Dorner_Gyoryeknek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 12:07","title":"Megcsúszva bár, de átadták a Kossuth-díjakat Dörner Györgyéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","shortLead":"Egy helyi polgármester szerint az EU kérte a szögesdrót kerítést az Észak-Macedóniával közös határra.","id":"20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fddcaa8e-60e0-4049-bf67-3f1b98a7bdfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc75d2c-3dec-4731-b509-3120acc9bc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_szerbia_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. augusztus. 19. 08:34","title":"Határkerítés építésébe kezdett Szerbia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cc9303-a4e6-4ad3-aa9a-7ed7bad3e014","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos jelöltállítással folytatódott a Demokrata Párt jelölőgyűlése. Joe Biden csütörtökön fogja elmondani a jelöltséget elfogadó beszédét.","shortLead":"A hivatalos jelöltállítással folytatódott a Demokrata Párt jelölőgyűlése. Joe Biden csütörtökön fogja elmondani...","id":"20200819_joe_biden_hivatalosan_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cc9303-a4e6-4ad3-aa9a-7ed7bad3e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f8456-e306-48e9-adb8-c89f64dde313","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_joe_biden_hivatalosan_elnokjelolt","timestamp":"2020. augusztus. 19. 07:08","title":"Joe Biden hivatalosan is a demokraták elnökjelöltje lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba43921c-be76-4590-a7bf-b69029d7b5c8","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202034_szotyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba43921c-be76-4590-a7bf-b69029d7b5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0b7cc0-185f-4851-af53-8d721b267348","keywords":null,"link":"/itthon/202034_szotyi","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:20","title":"Kocsis Györgyi: Szotyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő nyílt levélben állt ki Székely Gábor, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás mellett.","shortLead":"A színésznő nyílt levélben állt ki Székely Gábor, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás mellett.","id":"20200819_udavros_kiallas_nyilt_level","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35741cb3-8c87-41ad-b2bd-d7eb4be4f910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2be32c-6d0d-4bb5-af7f-d974b097af44","keywords":null,"link":"/kultura/20200819_udavros_kiallas_nyilt_level","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:26","title":"Udvaros Dorottya: Nem szeretném, ha bárki felhasználná a nevemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","shortLead":"A kutyáknak csak a déli parton kell rettegniük.","id":"20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728d4c09-ba76-49f2-b48c-80c553472c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7b9d33-4a7b-4cdb-88ac-87a6410c50e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200820_Egy_kezen_meg_tudja_szamolni_hany_helyen_lesz_tuzijatek_a_Balatonnal","timestamp":"2020. augusztus. 20. 10:58","title":"Egy kezén meg tudja számolni, hány helyen lesz tűzijáték a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak a Fidesznek – így vallottak mindennapjaikról melegségüket nyíltan felvállaló ellenzéki magyar politikusok egy keddi kerekasztal-beszélgetésen. Ettől függetlenül nem gondolják, hogy ajtóstul kellene rontani a házba, előbb a társadalommal kell megértetni, miért fontos az esélyegyenlőség. Kormányra kerülésük esetén azonban az Isztambuli Egyezményt azonnal ratifikálnák és eltörölnék a tavasszal elfogadott 33-as törvényt.","shortLead":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak...","id":"20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab66f3cf-d783-4f57-9d95-3d5b5e05a74b","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:20","title":"„A párton belül sem tudom, hogy ki meleg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","shortLead":"A holland szakember 1989 és 1995 között a klub játékosa volt.","id":"20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01789d4b-c365-4d01-aea3-3178d0e60496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3eebbea-06c1-46c2-9c87-ad0bdd7a975a","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Koeman_hamarosan_atveheti_a_Barcelonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:55","title":"Koeman hamarosan átveheti a Barcelonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]