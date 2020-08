Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Váratlan és érthetetlen volt fél évszázada, hogy a magyar filmszakma kulcsfigurája, Herskó János – karrierjét derékba törve –, a korabeli szóhasználattal élve, disszidált. A rendező főiskolai osztályának végzős hallgatói csakúgy, mint a korábbi tanítványok közül számosan, mesterük távozását elárulásukként élték meg. 2020. augusztus. 20. 16:00 A filmrendező, akinek disszidálását árulásnak élték meg

Lopott Mercedes kamionokat kaptak el Csanádpalotánál
A járműveket a román hatóságok körözték. 2020. augusztus. 20. 14:41 Más lesz az idei augusztus 20., mint eddig bármikor. És ez még akkor is rossz, ha egyébként nem hoz lázba minket se légi parádé, se Szent Jobb körmenet, pláne nem a tűzijáték. Pótolni mi is csak kollégánk rövid nosztalgiázásával és szubjektív képválogatásával tudjuk. Talán sikerül - legalább részben. 2020. augusztus. 20. 07:00 Ha a képünkbe tolják, menekülünk tőle, ha nincs, hiányzik, mi az? 2020. augusztus. 19. 18:03 Frissítheti a Touch Bart az Apple, már dolgozhatnak az új verzión
A pontos információiról ismert szivárogtató, Komiya rövid és tömör Twitter-bejegyzése alapján úgy tűnik, az Apple újabb változatot készíthet a 2016-ban bemutatott Touch Barból. Mindenki fejében kirajzolódik a kép arról, milyen szülővé szeretne válni. A kisbaba megszületése után előfordulhat azonban, hogy nehéz elérni a kiegyensúlyozott kapcsolódást a babához. Mitől függ, és hogyan formálódhat a szülői oldala ennek a különleges viszonynak, amely megalapozza a létezésünket a világban? A kisbaba megszületése után előfordulhat... 2020. augusztus. 20. 13:15 Ha nehéz örömtelien kapcsolódni a babához

2020. augusztus. 19. 15:03 Ilyen lehet a Samsung Galaxy S20 olcsóbb változata
A Galaxy S20 Lite helyett várhatóan a Galaxy S20 FE (Fan Edition) nevet kapja majd az év elejei csúcsmodell kissé gyengébb változata, amelyik amúgy 5G-s lesz.

","shortLead":"A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is.\r

A héten távozott Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter is. 2020. augusztus. 20. 11:26 Lemondott a lengyel külügyminiszter