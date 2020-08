Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot járványügyi okok miatt nem játsszák. A közlemény szerint a Vígszínházban és a Pesti Színházban szeptember 4-éig nem lehet előadást tartani.","shortLead":"Elmarad a Vígszínházban a Pál utcai fiúk ma esti előadása – jelentették be a színház vezetői, s hozzátették, a darabot...","id":"20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20c4b1d4-9a8e-458e-9b84-96dbef913573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41982098-46ec-4564-b124-0646a8da17a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200821_Megsem_indul_ma_a_Vigszinhaz_uj_evadja__a_virus_kozbeszolt","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:25","title":"Mégsem indul ma a Vígszínház új évadja – a vírus közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":". Némethné Pál Katalin","category":"vilag","description":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij. Az egyik omszki kórházban fekvő politikus panaszait állítólag a vércukor-szint vészes lecsökkenése okozta, ám Navalnij szövetségesei kételkednek. Már csak azért is, mert nem találkozhattak a szibériai városba érkezett német orvosokkal.","shortLead":"Még minden nem tudni, mitől került életveszélyes állapotba a legismertebb orosz ellenzéki politikus, Alekszej Navalnij...","id":"20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9849d34a-f792-4f31-b1f9-8f8736ff7340","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Egyre_tobb_a_kerdojel_Navalnij_allitolagos_mergezese_korul","timestamp":"2020. augusztus. 21. 15:41","title":"Egyre több a kérdőjel Navalnij állítólagos mérgezése körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által szelfipontnak szánt 4 óriás betűt - számolt be a tábla sorásról az RTL Klub híradója.","shortLead":"Előkerült a Pécs-felirat: egy körforgalom közepére állították fel az előző, kormánypárti városvezetés által...","id":"20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4cbfc5-96c6-4e91-800e-d4dcf82c330d","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Korforgalomba_szamuztek_a_balesetveszelyes_Pecstablat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 18:57","title":"Körforgalomba száműzték a balesetveszélyes Pécs-táblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","shortLead":"Egyetlen nap alatt 254 ezer új beteget regisztráltak. ","id":"20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0eca38-3fff-4d43-ab07-5bece8445626","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Atlepte_a_23_milliot_a_koronavirussal_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:44","title":"Átlépte a 23 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai gyilkosságsorozata során legalább 13 embert ölt meg, és több tucat nőt erőszakolt meg. Az ítélet azt jelenti, hogy az egykori rendőr a rácsok mögött éli le élete hátralévő részét.","shortLead":"Több egymás utáni életfogytig tartó börtönbüntetést kapott Joseph DeAngelo, aki 1975-ben kezdődött kaliforniai...","id":"20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111286e1-62d7-487e-9e11-d430c5a9ceee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6cc442-07df-44b1-82f9-237dde5ec220","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Elete_vegeig_bortonben_marad_a_kaliforniai_sorozatgyilkos","timestamp":"2020. augusztus. 21. 21:48","title":"Élete végéig börtönben marad a kaliforniai sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","shortLead":"A szerencsétlenül járt gyalogos állapotáról nincs hír.","id":"20200822_baleset_godolloi_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9a57249-4510-44b5-9c8b-0405085d43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d4606c-7f83-4d75-a62b-82495a70ac3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_baleset_godolloi_hev","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:45","title":"Elsodort egy embert a gödöllői HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","shortLead":"Fordulatos mérkőzésen a Sevilla nyerte meg az Európa Liga döntőjét. A spanyolok 3:2-re győzték le az olasz Intert.","id":"20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=781c95a0-633d-4886-89a1-fdd92f42bc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863bdc1a-32e0-4872-a2b4-b8cb6e12d92a","keywords":null,"link":"/sport/20200821_A_Sevilla_nyerte_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2020. augusztus. 21. 22:57","title":"A Sevilla nyerte az Európa-liga döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]