Újabb Orbán Viktorról szóló könnyvel jelentkezett Georgi Markov bolgár konzervatív politikus; a kötet címe az Orbán-jelenség.

Markov interjút is adott a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának a kötetről, amelyben a magyar kormányfőt Európa jövőlátójának nevezi. A beszélgetésről a Magyar Nemzet is beszámolt, de a kormányközeli médiagólemhez tartozó Mediaworks-lapok online felületein is megjelent a hír.

Markov szerint Orbán 2014-ben megjósolta a neoliberalizmus végét, és egy évvel később ő volt az eső, aki a migránsinvázió veszélyeire hívta fel a figyelmet. A szerző ezért úgy látja: a magyar miniszterelnök életútja egyedülálló Európában.

Markov arról is beszélt, hogy Orbán egyszerre fenomén és egyszerre jelenség. Utóbbi szerinte azért van,

mert a kormányfő hatása túlnyúlik Magyarország határain.

"Ma Magyarország Orbán politikájának köszönhetően biztonságos országnak számít", fogalmazott a műsorban a bolgár politikus, aki szerint a kormányfő egy hős, "mert tíz év alatt egymillió határon túli magyarnak állampolgárságot adni egy hőstettnek számít".

Markov legutóbb Orbán Viktor, a fenomén címmel írt könyvet a miniszterelnökről.