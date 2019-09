Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó telepeket is annektálná.","shortLead":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó...","id":"20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cbd343-9bb3-4223-9368-a6a824082e06","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:11","title":"Netanjahu emelte a tétet, Ciszjordánia összes zsidó telepének bekebelezését tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz édesapja újratemetésének évfordulóján.","shortLead":"A múlt héten elhunyt építészt szűk körben temetik, a nyilvánosságot egy csendes emlékezésre hívják csak a sírhoz...","id":"20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672197ce-2ecd-477d-b8e0-c681a550dcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89ea3af-2fd8-464b-9792-f3030c865723","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_csendes_emlekezes_gyasz_rajk_laszlo_sirja","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:47","title":"Csendes emlékezésre hívják a gyászolókat Rajk László sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb levelet kapott Észak-Koreából az amerikai elnök. ","shortLead":"Újabb levelet kapott Észak-Koreából az amerikai elnök. ","id":"20190916_Trump_meghivast_kapott_Phenjanba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4bd9194-066f-462f-ba8b-d60d3182981a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5218de12-67d3-4ae7-84c1-b1445d7ec236","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Trump_meghivast_kapott_Phenjanba","timestamp":"2019. szeptember. 16. 05:40","title":"Trump meghívást kapott Phenjanba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert az így közvetlenül végrehajthatóvá válik.","shortLead":"A vevő és az eladó érdekét is szolgálja az ingatlan adásvételi szerződésének közjegyzői okiratba foglalása, mert...","id":"20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13413330-913d-4aff-a994-50fa18875cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66015fce-66ba-4622-b9b9-63f959881f4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Szakerto_erdemes_kozjegyzoi_okiratba_foglalni_az_ingatlan_adasveteli_szerzodeset","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:52","title":"Szakértő: érdemes közjegyzői okiratba foglalni az ingatlan adásvételi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"kultura","description":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt szinte soha. Ezt mesélik el a Vígszínházban egy nagy buli keretében.","shortLead":"A világon két dolog van, ami minden másnál nehezebben állja az idő próbáját: a szerelem és a pénz. A kettő együtt...","id":"201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23fb8db7-e2e6-4165-a7e9-4d2563868e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc4e362-9a47-49b3-82e9-d6dda648f944","keywords":null,"link":"/kultura/201937__a_nagy_gatsby__party_avigben__megtalalt_nemzedek__gyonyoruek_bolondok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 20:00","title":"Színes, szélesvásznú amerikai álom A nagy Gatsby a Vígszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","shortLead":"Egy dél-koreai versenyzőt legyőzve szerezte meg az érmet Korpási. ","id":"20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c25d6b-a1fc-40ba-8479-7082f4f524af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9b5d7e-476f-4c6c-996e-bb2fa01e4ef0","keywords":null,"link":"/sport/20190915_Bronzermet_nyert_a_brikozoveben_Korpasi_Balint","timestamp":"2019. szeptember. 15. 17:36","title":"Bronzérmet nyert a birkózóvébén Korpási Bálint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","shortLead":"Senki nem vitte vissza időben az összes felvett ajánlóívet. ","id":"20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0d7b72-029f-485b-9e4d-af7ccfd3f674","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Tarlostol_Puzserig_minden_fopolgarmesterjelolt_buntetest_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:44","title":"Tarlóstól Puzsérig minden főpolgármester-jelölt büntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","shortLead":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","id":"20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcf640-709d-4571-a5ce-2ffb3e08a7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:14","title":"Kukával törte be egy Váci utcai órabolt kirakatát, de elfogták a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]