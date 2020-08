Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban több önkormányzati épületre is kitűzték a szivárványos zászlót, a csepeli Borbély Lénárd megmutatta, hogy náluk másképpen mennek a dolgok.","shortLead":"A fővárosban több önkormányzati épületre is kitűzték a szivárványos zászlót, a csepeli Borbély Lénárd megmutatta...","id":"20200825_csepel_babas_zaszlo_pride_szivarvany_borbely_lenard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75dda086-00c3-4eb1-b2c3-278648f2de3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5394122-230a-4d51-bbbf-d1c92d5f0803","keywords":null,"link":"/elet/20200825_csepel_babas_zaszlo_pride_szivarvany_borbely_lenard","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:00","title":"Csepel fideszes polgármestere babás zászlót tűzött ki az önkormányzat épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","shortLead":"Az orosz gyártó a több évtizedes múltra visszatekintő típus harmadik generációját tervezi piacra dobni.","id":"20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4b7518-57ce-4f83-9ccd-8aae97f58e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da526d45-25bd-4477-bd6a-a40bd4519f85","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_a_lada_a_vasarlokat_kerdezi_hogy_milyen_legyen_a_teljesen_uj_niva","timestamp":"2020. augusztus. 26. 06:41","title":"A Lada a vásárlókat kérdezi, hogy milyen legyen a teljesen új Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","shortLead":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","id":"20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118ad9b-1f13-407b-bbe4-dfa56112f10e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:37","title":"Sokasodnak a fertőzöttek, újra bezárnak a szöuli iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23 település egyes részein érhető el a gyorsabb, stabilabb hálózat.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23...","id":"20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9857bd-e112-46ce-a1a7-4bfceea3c124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:03","title":"Új tornyokat kapcsolt be a Telekom, már 23 településen szórja az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter szerint azonban a védekezésre is fel kell készülni.","id":"20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557cdb-3347-41cd-abde-ed2d76bc3ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_kasler_miklos_iskolakezdes_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:55","title":"Kásler: A járványadatok alapján hagyományos módon kezdődhet az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de koronavírusos gólyák akár egy napig is együtt lehettek a többiekkel.","shortLead":"Miután két tábor résztvevői között is találtak fertőzötteket, az egyetem lefújta a többi eseményt. A tünetmentes, de...","id":"20200827_pte_golyatabor_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df4300b-c3a6-4c5e-b729-32d29167f51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8d3339-ddae-4c47-8c1a-d285747aa77d","keywords":null,"link":"/elet/20200827_pte_golyatabor_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:32","title":"Három koronavírusos is volt a PTE gólyatáboraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]