Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely kormányinfót tart. A múlt héten ígértek alapján további korlátozások várhatók. ","shortLead":"Gulyás Gergely kormányinfót tart. A múlt héten ígértek alapján további korlátozások várhatók. ","id":"20200828_Lesz_ma_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fcf982-2e7b-4222-838b-b9fa5f40bada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef87abb0-b965-4b79-a4a0-4445c119e504","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Lesz_ma_kormanyinfo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:44","title":"A kormány hamarosan bejelenti a tervezett szigorításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","shortLead":"Egy új kutatás során a tudósok 47 különböző emberi szervben kerestek mikroműanyagot. Mindben találtak.","id":"20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c6b2a86-31ff-48d1-bdc1-ecb28530011e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200827_Minden_szervunkben_lehet_mar_mikromuanyag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:05","title":"Minden szervünkben lehet már mikroműanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96381cf6-e5ea-459a-9058-54a23fd97a94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legolvasottabb francia írója Alexandre Dumas-t idézi ma fel egyik legismertebb műve segítségével a kereső főoldalán a Google.","shortLead":"A világ legolvasottabb francia írója Alexandre Dumas-t idézi ma fel egyik legismertebb műve segítségével a kereső...","id":"20200828_alexandre_dumas_monte_cristo_grofja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96381cf6-e5ea-459a-9058-54a23fd97a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b72e9aa-e433-49cc-af62-f891c93c6b9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_alexandre_dumas_monte_cristo_grofja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:03","title":"Miért van ma Alexandre Dumas a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például a titokzatos orosz gyártmányt.","shortLead":"Rusvai Miklós virológus szerint Magyarország jól döntött, amikor az angol oltóanyagot választotta, és nem például...","id":"20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fc0872-6f1a-4112-91b0-f4140bbe8796","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_virologus_vakcina_rusvai_miklos_oltooanyag_szputnyik_v","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:33","title":"Egy magyar virológus szerint az orosz vakcinának olyan erős mellékhatásai is lehetnek, hogy egy időre lebénul az ember karja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén hasonlóan járt majdnem ugyanekkor. ","shortLead":"Szerencsére nem lett most baleset a találkozásból, csak egy látványos videó. Ráadásul egy szemből érkező autós szintén...","id":"20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26103e12-2d71-470f-90bd-bd4a22737df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338990b2-a6af-46dc-a625-ef57e10209a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Centiken_mult_az_autos_balesete_egy_szarvassal_Csakvar_kozeleben__video","timestamp":"2020. augusztus. 28. 10:01","title":"Centiken múlt az autós balesete egy szarvassal Csákvár közelében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","shortLead":"Sokan csak most fogják fel, hogy a színész évekig betegen forgatott.","id":"20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f597f6-e8f4-4757-9d90-a302573a18ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751a22ae-2a93-4633-82d6-49884f158f1a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_Mindorokke_Wakanda__bucsuznak_a_sztarok_a_43_evesen_elhunyt_Chadwick_Bosemantol","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:13","title":"Mindörökké Wakanda! – búcsúznak a sztárok a 43 évesen elhunyt Chadwick Bosemantől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad0d067-a631-41d5-a862-e9412a3909f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Love is Folly zsűrije Szász Attila alkotását, az Apró meséket ismerte el.","shortLead":"A Love is Folly zsűrije Szász Attila alkotását, az Apró meséket ismerte el.","id":"20200828_Magyar_film_kulondij_varnai_filmfesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad0d067-a631-41d5-a862-e9412a3909f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be636f0c-e0b4-4853-89ae-949bf2616582","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Magyar_film_kulondij_varnai_filmfesztival","timestamp":"2020. augusztus. 28. 20:44","title":"Magyar film hozta el a különdíjat a várnai filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]