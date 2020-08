Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Balogh Csabát helyettesítő alpolgármester tevékenysége álképviseletnek minősül. A polgármester a második, 30 napos felfüggesztéssel szemben is fellebbezett.","shortLead":"A Balogh Csabát helyettesítő alpolgármester tevékenysége álképviseletnek minősül. A polgármester a második, 30 napos...","id":"20200828_balogh_csaba_god_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da121a4b-a164-4f23-95df-61ccfb4e5e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_balogh_csaba_god_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:11","title":"Megsemmisítette a gödi polgármester első felfüggesztését a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal taposták az emberi szabadságjogokat.","shortLead":"A elnököt abban az évben is nagy többséggel választották újra Belaruszban, ahol akkor Sziijjártó szerint két lábbal...","id":"20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895a84d8-88fc-4dad-bf2a-184d34919028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a76b2-4e69-4827-aab1-0207c584d569","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_szijjarto_peter_aljakszandr_lukasenka_belarusz_tuntetes_2006","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:15","title":"Szijjártó 2006-ban még Lukasenka diktatúrája ellen tüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint a korábban Orbán Viktort is szállító gép az utóbbi két hétben megállás nélkül ingázott európai nyaralóhelyek és Budapest között.","shortLead":"A lap szerint a korábban Orbán Viktort is szállító gép az utóbbi két hétben megállás nélkül ingázott európai...","id":"20200828_bombardier_global_600_luxusgep_luxusjacht_oe_lem_maganrepulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c191bc38-01e9-453a-b182-1fd0d500fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9573676c-d4da-49c4-9a84-136e6ca1013d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_bombardier_global_600_luxusgep_luxusjacht_oe_lem_maganrepulo","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:53","title":"Népszava: Legalább 33 millió forintot repült el augusztusban a NER-jet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","shortLead":"A főpolgármester helyettese válaszolt az államtitkárnak. Mészáros stadionjáról is szó esett.","id":"20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b0433c-ecb5-4959-877d-b45a9ce92e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f6710c-af85-4845-a34e-0647dfb4facc","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Dorosz_Furjesnek_az_autosuldozes_butasag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:28","title":"Dorosz Fürjesnek: A budapestiek nem fogják elhinni, hogy csak Karácsony óta vannak dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","shortLead":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","id":"20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c44194-5e0f-4146-bcf1-249dca2051b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:20","title":"Több mint harmincéves gyakorlatnak vet véget az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik a terület megtisztítását.","shortLead":"Egy új applikáción keresztül bárki bejelentheti, ha illegális hulladéklerakást észlel és a hatóságok megkezdik...","id":"20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db483737-bf55-42ca-b959-18df6c876002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72d3df9-846c-462a-9fed-8e21fe066ea8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200828_Illegalis_hulladeklerakot_lat_Jelentse_be","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:53","title":"Illegális hulladéklerakót lát? Mostantól bejelentheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]