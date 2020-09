Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban, 2,5 milliárd jut Lázár szövetségének. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Mégsem a várt módon indul a tanév az ELTE egy részén, átlépte a 6 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma az USA-ban...","id":"20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2827dd0-5406-4439-bfc2-eefc4b43bd7c","keywords":null,"link":"/360/20200831_Radar360_Merkely_a_masodik_hullamrol_a_szomszedban_nem_lesz_hatarzar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:00","title":"Radar360: Merkely a második hullámról, a szomszédban nem lesz határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai Bizottság. ","shortLead":"Ha diszkriminálja az uniós állampolgárokat a kormány rendelete, azt azonnal vissza kell vonni, üzente az Európai...","id":"20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a52289e-4857-4ac9-bfe2-07288ff03c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888ab78-bd0d-481c-b7e3-bace175c18a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_magyar_kormany_Brusszel_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Levélben figyelmeztette a magyar kormányt Brüsszel a határzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler: Rosszul. ","shortLead":"A Bledi Stratégiai Fórumon kiderült, hogyan reagálnak a régió vezetői, ha valódi újságírói kérdéseket kapnak. Spoiler...","id":"20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a475439c-6c65-4c80-95fa-a89bd31639b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54325b9c-d99e-44a5-a76a-4648e2fb8a71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_Orban_Bled_demokracia_strategiai_forum","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:15","title":"Orbán: Mi egy unalmas parlamenti demokrácia vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem – kezdi meg tanulmányait. A Bankmonitor szakértői összegyűjtötték, miből lehet megfinanszírozni az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadásokat, ha nem áll rendelkezésre elegendő megtakarítás.","shortLead":"Szeptembertől indul az iskola, sokaknak most lesz elsős a gyermeke, vagy éppen új intézményben – középiskola, egyetem –...","id":"20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2339c046-c129-407c-849a-d70b2579a60f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e06071-d1fc-4c16-85c8-e15b21f6f87d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_gyerek_iskolakezdes_iskola_megtakaritas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:16","title":"Miből finanszírozhatjuk a gyerek iskolakezdését, ha nincs elég megtakarításunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe lépő szabályokból. Akkor is simán járhat-kelhet, ha már elkapta a vírust.","shortLead":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe...","id":"20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3845ee29-b2a4-4a86-9798-f6aa0cd15a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:48","title":"Megjöttek a határzár részletes szabályai, a napi ingázók 30 kilométeres sávban közlekedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","shortLead":"Iraki síiták százezrei emlékeztek meg vasárnap ásúra napjáról a koronavírus-járvány miatti félelmek ellenére.","id":"20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91ee4f8f-9ce3-4e1e-9dc2-8fa459b7265f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d588dd-8fff-4a97-b1c5-e0f082e24669","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Siitak_szazezrei_unnepeltek_Irakban_az_asurat_a_jarvany_ellenere","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:53","title":"Síiták százezrei ünnepelték Irakban az ásúrát a járvány ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","shortLead":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","id":"20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af71a9f2-caea-4057-9134-7fc86aa63e28","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:49","title":"Rekordmeleg volt ma, de aztán tíz fokot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]