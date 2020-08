Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","shortLead":"A miniszterelnök oldalára felkerült videón tűnt fel Orbán fia.","id":"20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b452979d-1acb-4217-bad5-85f7f439b404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91adba24-717f-4d42-8bd3-6f34c12b83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Orban_Gaspar_tisztavatas","timestamp":"2020. augusztus. 21. 10:24","title":"Orbán Gáspárt is tisztté avatták a Kossuth téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United labdarúgócsapatának kapitánya.","shortLead":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United...","id":"20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4b92c-1440-4b0f-8bfd-915645c02e22","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:32","title":"Görögországban verekedett a Manchester United kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","shortLead":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","id":"20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c22873-fd0f-49f9-85a6-47e631c2b548","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:26","title":"Orbán: Szeptembertől \"satu közeli\" szigor lesz a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek” vélt céget előzött meg. ","shortLead":"Jelenleg a világ második legértékesebb technológiai márkája a Microsofté, és ezzel jó pár, korábban „verhetetlennek”...","id":"20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9933a9e-4750-449d-ad5f-155af7fd6602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0273412-aa2f-4533-9044-6d4049f7a6c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_brandz_lista_a_legertekesebb_technologiai_cegek","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:03","title":"Jobban csengő márka a Microsoft, mint a Google vagy a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi antiszemita kijelentéseit. Nem kizárt, hogy Bíró végül nem is indulhat az időközi választáson a Fidesz vétója miatt. ","shortLead":"Apátiában volt és nem érzékelte szavai súlyát - ezzel magyarázta Az RTL KLub Híradójának a jobbikos Bíró László korábbi...","id":"20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6911a07-e266-4754-bfe3-61026e682f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b510ce-1c1d-4f5c-90f2-99e607df80ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_Magyarazza_antiszemita_kijelenteseit_a_kozos_ellenzeki_jeloltte_valasztott_jobbikos_politikus_aki_lehet_hogy_nem_is_indulhat","timestamp":"2020. augusztus. 21. 19:40","title":"Magyarázza antiszemita kijelentéseit a közös ellenzéki jelöltté választott jobbikos politikus, aki lehet, hogy nem is indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa625547-e8ba-47da-a5fe-9664b187a246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapotnak örvendő kétütemű kisautó méregzöld színben pompázik.","shortLead":"A remek állapotnak örvendő kétütemű kisautó méregzöld színben pompázik.","id":"20200822_23_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_szigetszentmikloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa625547-e8ba-47da-a5fe-9664b187a246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4364d25-7c9f-4196-b634-64cb574696b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200822_23_ezer_kilometeres_trabit_arulnak_szigetszentmikloson","timestamp":"2020. augusztus. 22. 06:41","title":"23 ezer kilométeres Trabit árulnak Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]