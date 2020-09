Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok bemutatóján tűnhet fel az a termék is, amelyet AirTagnek nevezhet a vállalat. A kulcstartóhoz hasonló eszköz az elvesztett holmik gyors megtalálásában segít.","shortLead":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok...","id":"20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2776c0-773c-4eae-ae5e-90bfa4e14f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:23","title":"Egy teljesen új kütyüt is bemutathat ősszel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","shortLead":"Alekszej Navalnij ügye nem maradhat megoldatlan, a felelősöket bíróság elé kell állítani – üzenték Brüsszelből.","id":"20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70649148-c01c-412d-9548-0b15bcbd53b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_von_der_leyen_navalnij_mergezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 21:58","title":"Von der Leyen: Navalnij megmérgezőit felelősségre kell vonni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87f9186-27f8-433b-b1d9-4d2d36a0b729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó népszerű városi kisautójának első generációja Kínában mind a mai napig gyártásban van.","shortLead":"A japán gyártó népszerű városi kisautójának első generációja Kínában mind a mai napig gyártásban van.","id":"20200901_kevesen_gondolnak_de_meg_mindig_gyartjak_a_regi_suzuki_wagon_rt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87f9186-27f8-433b-b1d9-4d2d36a0b729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c807bdac-8410-4380-bdcf-6a245d648cf7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_kevesen_gondolnak_de_meg_mindig_gyartjak_a_regi_suzuki_wagon_rt","timestamp":"2020. szeptember. 02. 07:59","title":"Kevesen gondolnák, de még mindig gyártják a régi Suzuki Wagon R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink az iskolában normális keretek között tanulhatnak majd – hívja fel a figyelmet az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete (ESZME).\r

\r

","shortLead":"A szülők biztosak szeretnének lenni abban, hogy nem ismétlődik meg a tavaszi iskolabezárás ,és hogy gyerekeink...","id":"20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b1c4cb-390b-489f-85b7-06adf69671e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dbf8b7-4514-4271-a593-14b6e37e0bb0","keywords":null,"link":"/elet/20200901_Szuloi_szervezet_Az_iskolakban_nem_szabad_eloirni_a_maszkhasznalatot","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:35","title":"Szülői szervezet: Az iskolákban nem szabad előírni a maszkhasználatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","id":"20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144ad0be-92ce-4f83-aa64-b9173cacda1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:41","title":"Az 1-es Golf Szent Grálja: eladó egy kiváló GTI Pirelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is szerepelhessen, közben Deutsch Tamás és Szájer József az ellenzék pártcsaládjainak árulkodik.","shortLead":"Alakul az időközi választás Borsodban: a Fidesz már megtorpedózta, hogy Bíró László szavazólapján a saját pártja is...","id":"20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f17a6-d9a4-4aa7-b6e5-6546e65aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d702c27-8242-4ffb-97e4-3af764f16df9","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_borsod_szerencs_idokozi_biro_laszlo_deutsch_tamas_szajer_fidesz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:37","title":"Nyílt levélben panaszkodik az európai baloldalnak és liberálisoknak a Fidesz a Jobbik jelöltje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f","c_author":"Szabó Yvette, Oroszi Babett, Riba István","category":"360","description":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak Afrikáig érnek, családtagok és komoly üzletek sejlenek fel a háttérben. ","shortLead":"A külügyminiszter és az őt az Adrián meghajókáztató vállalkozó élete már korábban is keresztezte egymást. A szálak...","id":"202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e128105-6b83-4d22-9714-69b7f84f4f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16614ca-7077-4f95-9b5a-35a93a4b4c1a","keywords":null,"link":"/360/202036__szijjarto_peter__szijj_laszlo__kozel_afrikahoz__parhuzamosok_talalkozasa","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:00","title":"Adria előtt Afrika: kontinenseken átívelő összefonódást találtunk Szijjártó Péter és Szíjj László között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra a közoktatás. Ugyanaz történik, ami tavasszal: az iskolák kissé magukra hagyva próbálják elérni, hogy megmutassák, komolyan veszik a kötelességüket.","shortLead":"Közel hat hónappal azután, hogy tavasszal bezártak az iskolák, szeptember 1-jén tantermi formában indult újra...","id":"20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3795c60b-9cc3-4eca-acd0-b18c0f955807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a2b10-31c4-4827-9775-577ffc0d64fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Kezfertotlenitok_es_maszkok_a_folyosokon_nehany_fertozesgyanus_eset_orszagszerte__igy_indult_az_idei_tanev","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:42","title":"Kézfertőtlenítők és maszkok a folyosókon, néhány fertőzésgyanús eset országszerte – így indult az idei tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]