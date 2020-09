Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A politikus állapota az orvosai szerint nem aggasztó.","shortLead":"A politikus állapota az orvosai szerint nem aggasztó.","id":"20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_silvio_berlusconi_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cef76db-e183-4916-a4cd-fca448dad9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d3b539-3177-4b11-b491-2d136e94d47b","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_koronavirus_jarvany_fertozes_silvio_berlusconi_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 04. 11:33","title":"Kórházba vitték a koronavírusos Silvio Berlusconit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos házkörüli tevékenységek elvégzésére. ","shortLead":"Graeber szerint egyes szakmák csak azért jöhettek létre, mert az emberek annyit dolgoznak, hogy nincs idejük bizonyos...","id":"20200903_david_graeber_antropologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98c2c260-2b09-4eb7-beee-887a3676ab5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73ca1d-ac43-405f-b5c5-7e0be8a413bf","keywords":null,"link":"/elet/20200903_david_graeber_antropologus","timestamp":"2020. szeptember. 03. 21:18","title":"Meghalt David Graeber antropológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","shortLead":"A Nemdebár egyik kisegítő dolgozója produkált pozitív tesztet.","id":"20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f38c87d-f27a-412a-b9b1-20c91dc8cec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_nemdebar_karanten_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:59","title":"Koronavírus miatt zár be Budapest egyik kultikus kocsmája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"Az V. Kerületi Rendőrkapitányság vizsgálja, fennáll-e a bűncselekmény gyanúja.","id":"20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaccfd7-064d-423c-8a4e-002d04492064","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_A_zenekari_tarsaval_szerzodo_Demeter_Szilard_ugyebol_rendorsegi_nyomozas_lehet","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:13","title":"A zenekari társával szerződő Demeter Szilárd ügyéből rendőrségi nyomozás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c747ad-2a64-409e-bed5-626b8e4dabae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"420 millió forintra taksálják a 2017 óta elhagyott, félkész, leromlott és szétlopott épületet, amely 1,5 milliárd forintot nyelt el. ","shortLead":"420 millió forintra taksálják a 2017 óta elhagyott, félkész, leromlott és szétlopott épületet, amely 1,5 milliárd...","id":"20200903_stadion_futball_foci_labdarugas_szigetszentmiklos_febehagyott_taoberuhazas_eladjak_a_felkesz_stadiont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3c747ad-2a64-409e-bed5-626b8e4dabae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec87d3-e97c-4c48-99b7-44a553a736d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200903_stadion_futball_foci_labdarugas_szigetszentmiklos_febehagyott_taoberuhazas_eladjak_a_felkesz_stadiont","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:18","title":"Elárverezik a szigetszentmiklósi stadion-torzót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"Sarlós Gábor","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak a tudósokban. Az ökológiai krízis márpedig létezik – nap mint nap tapasztaljuk. Dr. Sarlós Gábor reagál a Zhvg Pintér Dániel Gergővel készült interjújára. ","shortLead":"Nagyon meghatározó már csak a szóhasználat is a klímaváltozás kapcsán, az emberek pedig egyre jobban bíznak...","id":"20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01628e3b-a1dd-41e2-a385-5c9a828622a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200903_Klimakommunikacio_tenyek_vagy_velemenyek","timestamp":"2020. szeptember. 03. 14:30","title":"Klímaválság: tény vagy csak vélemény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit – közölték.","shortLead":"A CEU szenátusa szolidaritásáról biztosítja a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) oktatóit és hallgatóit –...","id":"20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b392c20d-864b-48e1-96ad-86e88d6dcbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80aef6d-7cb1-458f-97a0-9f07f33237ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_ceu_szenatus_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:50","title":"A CEU szenátusa szerint az SZFE-ügy az oktatási és kutatási szabadság elleni szisztematikus támadás legújabb fejezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]