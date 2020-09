Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában, az állat kimúlt - közölte szerdán a helyi természetvédelmi hivatal.","shortLead":"A kihalás fenyegette szumátrai tigrisek egy példányát találták meg drótcsapdába esve Indonézia Riau tartományában...","id":"20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac48ed68-560e-4a11-9f32-aaf2e231ed04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e376ff70-8ce9-431c-9b61-cf1893649ffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_szumatrai_tigrisek_egy_peldanya_csapdaba_esve","timestamp":"2020. szeptember. 05. 14:03","title":"Csapdába esve találtak rá egy kihalás fenyegette szumátrai tigris tetemére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc szükségességéről, Noár a szavak jelentésének visszaszerzéséről, L. Ritók Nóra pedig a szolidaritásról beszélt pénteken a Színház és Filmművészeti Egyetem előtt, ahol az egyetem autonómiájáért és a szegényeket segítő civilekért tüntettek.","shortLead":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc...","id":"20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446985e-7f20-4703-9843-72c7011b9974","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:18","title":"Harcos kedvű tüntetést tartottak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","shortLead":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","id":"20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b145f3-79fb-4d7f-b82e-ec8c06acd11e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:57","title":"Itt az első jelentés az orosz koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási lehetőséget.","shortLead":"A kudarc okozta fájdalom kerülése helyett a bukást újrakeretezhetjük mint létfontosságú visszacsatolást és tanulási...","id":"20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f07369f-3dbb-4f23-aa58-a3bbd05161ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9597fbf-0b87-4276-bc20-e16d2a591575","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200904_Neha_el_kell_buknunk_hogy_megertsuk_mi_a_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 19:48","title":"Néha el kell buknunk, hogy megértsük, mi a fontos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","shortLead":"A cseh szövetség úgy döntött, hogy új csapatot állít ki.","id":"20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbda87db-71b4-47d5-8d17-7fe37e5d11d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038642-ed2a-4e34-bafd-86533e5ca267","keywords":null,"link":"/sport/20200905_A_pozitiv_esetek_ellenere_is_megtartjak_a_csehskot_meccset","timestamp":"2020. szeptember. 05. 15:35","title":"A pozitív esetek ellenére is megtartják a cseh-skót meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.","shortLead":"Kizárták az első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettőst az amerikai nyílt teniszbajnokság női...","id":"20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5811e617-6d21-412c-8a23-5f525ed898b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb7d204-be3a-49d4-95af-6fe93487c245","keywords":null,"link":"/sport/20200905_Kizartak_Babosekat_az_USA_Openrol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:27","title":"Kizárták Babosékat az US Openről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért. A most létrehozott négy gazdaságfejlesztési zóna az egész országot felöleli, kivéve Pest megyét, Budapestet és a megyei jogú városokat.","shortLead":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért...","id":"20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5bf648-ca21-49f4-99ac-b47f8911a6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:27","title":"Kormánybiztosokra bízták a Gazdaságfejlesztési Zónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]