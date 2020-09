Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","shortLead":"Egy ingatlan udvarán találtak rá a holttestére.","id":"20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731242f4-6e97-4cab-be0f-e8eadf063014","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Megoltek_egy_ferfit_Miskolcon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 20:15","title":"Megöltek egy férfit Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása a Népszava szerint.","shortLead":"A Dél-pesti Centrumkórháznak és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetnek sincs már szabad lélegeztetőkapacitása...","id":"20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f97cca-ac91-4d19-8cea-2b38063babc9","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_lelegeztetokapacitas_szent_janos_korhaz_kiurites","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:31","title":"Népszava: Két magyar kórházban sincs már szabad lélegeztetőkapacitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Távozik az amerikai nagykövet, Navalnij jobban van. 