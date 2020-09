Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","shortLead":"Míg a miniszter tárgyalópartnere maszkban ült asztalhoz, addig Kásler nem húzott védőeszközt.","id":"20200916_Kasler_maszk_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb93e4-88a5-4141-bfe6-40444b0e388d","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Kasler_maszk_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:24","title":"Kásler maszk nélkül ült le tárgyalni, és erről egy képet is posztolt a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","shortLead":"Egy fertőzött diák miatt rendelték el a távoktatást.","id":"20200916_karanten_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82457380-8832-43de-9088-d7d87e7ac88a","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_karanten_gimnazium","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:28","title":"Karanténba került két osztály egy budapesti gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén. A szkeptikusok nem hisznek neki.","shortLead":"Egy lelkes ufóhívő a Google Earth-öt használva furcsa objektumra lett figyelmes Grönland nehezen megközelíthető részén...","id":"20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cff4a947-acf2-4853-930f-d0160936c5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9743325c-27f7-4089-92df-45f6c2729150","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_ufokutatas_ufohivo_gronland_kemrepulo_elon_musk","timestamp":"2020. szeptember. 16. 09:03","title":"Valami különösre bukkantak a NASA grönlandi felvételein, Elon Muskkal nézetnék meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49","c_author":"WWF Magyarország","category":"brandcontent","description":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai zöldterületet és partot Budapest szívéhez közel. Nemcsak az óbudaiaknak, hanem szinte minden budapestinek van egy kellemes emléke a Filatorigát környékéről, ebből is látszik, mekkora szükségünk van a zöldre meg a folyóra. Most azonban veszélyben a sziget, ha kiépül a tervezett árvízvédelem: a WWF Magyarország azért küzd, hogy ne csökkenjen a városi zöldfelület, és ne vágják ki az ártéri erdő fáit. Mindent megtesznek azért, hogy ne szűnjön meg az egyik utolsó természetes, nem kiépített budapesti Duna-parti rész. ","shortLead":"A Hajógyári-sziget hétvégente, pláne jó időben szinte teljesen megtelik, rengetegen keresik a kevés megmaradt dunai...","id":"20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05755047-29a4-4e41-b40e-89fe75624d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee36980-5c63-4969-8a17-aa83730048e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200916_Mi_lesz_ha_a_maradek_kapcsolatunkat_is_elveszitjuk_a_Dunaparttal","timestamp":"2020. szeptember. 17. 11:30","title":"Mi lesz, ha a maradék kapcsolatunkat is elveszítjük a Duna-parttal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy évvel ezelőtt kegyvesztetté vált a kormány szemében.","shortLead":"Ismét egyetlen vállalatba vonja össze több értékes cégét Spéder Zoltán, a volt FHB Bank korábbi első embere, aki négy...","id":"202038_silhouette_capital_spederkoncentral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=816384b4-abda-4943-a7c0-df9dd9a61728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de2744b-2fe4-4f87-9fd5-3eb6657a93b6","keywords":null,"link":"/360/202038_silhouette_capital_spederkoncentral","timestamp":"2020. szeptember. 17. 16:00","title":"Az Index volt tulajdonosa átszervezi sokmilliárdos cégbirodalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága. Donald Trump elnöki rendelettel kényszeríti a lépésre a tizenévesek körében népszerű alkalmazásnak a Washington és Peking közötti kereskedelmi és technológiai háború kereszttüzébe került tulajdonosát, a kínai ByteDance céget, amely több platformján is hatékonyan alkalmazza a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"Az Oracle felügyelete alatt az USA számára biztonságos kézbe kerülhet a kínai TikTok videomegosztó amerikai üzletága...","id":"202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0467d9d5-5e07-4cde-bfce-a0b9aa01a46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a37237-6570-46c6-a4f7-f9f13614f5b2","keywords":null,"link":"/360/202037__tiktokkalvaria__amerikai_nyomas__kinai_ellencsapas__elert_afalig","timestamp":"2020. szeptember. 16. 17:00","title":"Trump ultimátummal késztette megadásra a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az is kiderült, hogy mind állami, mind magániskolákba jut a hőmérőkből.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mind állami, mind magániskolákba jut a hőmérőkből.","id":"20200916_Kiszamoltak_mennyibe_kerulhet_az_allamnak_a_kotelezo_iskolai_homerozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920255b2-fe0f-4de7-a9fd-873639e1365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504d66cf-da5f-4e45-8994-2b156d668cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kiszamoltak_mennyibe_kerulhet_az_allamnak_a_kotelezo_iskolai_homerozes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:24","title":"Kiszámolták, mennyibe kerülhet az államnak a kötelező iskolai hőmérőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","shortLead":"Továbbá belengette, hogy ha meglátogatja őt az orosz elnök, megerősíthetik a szövetségi államot.","id":"20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3aa4c00-2100-4258-b279-281c6507c877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab1e34-b3b4-450e-a461-c17227f47f22","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_Lukasenka_putyin_fegyver_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:38","title":"Lukasenka fegyvereket kért Putyintól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]