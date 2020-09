Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","shortLead":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","id":"20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b894ce6-3736-400d-8952-68e4251c01d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:35","title":"Biden nem hisz Trump védőoltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger. A Facebookon és az Instagramon már eddig is nagy sikere volt ezeknek a filtereknek.","shortLead":"A Facebook szerint hamarosan a harmadik féltől származó kiterjeszettvalóság-effekteket is megjelenít majd a Messenger...","id":"20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e02bc-f5e9-4196-a0ff-ba4d448cebad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d3d2a1-5f90-40cb-998f-adc3e1824e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_facebook_messenger_ar_effekt_filter_kiterjeszett_valosag_spark_ar","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:03","title":"Cicabajusz, rajzolt haj – új, egyedi filterek kerülnek a Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de egy kör választja el őket a Bajnokok Ligájától is.","shortLead":"Visszavágott a magyar bajnok a horvát csapatnak, az Európa-ligája csoportkörében már biztosan szerepelhetnek, de...","id":"20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=784c3c70-6fae-4ec1-81ee-0c6ead6311a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cab155-47a1-4614-914e-7f517e5a5bff","keywords":null,"link":"/sport/20200916_Egy_csoportkor_mar_biztos_megerdemelten_ejtette_ki_a_Fradi_a_Dinamot","timestamp":"2020. szeptember. 16. 20:56","title":"Egy csoportkör már biztos: megérdemelten ejtette ki a Fradi a Dinamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","shortLead":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","id":"20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2d76a-3f42-4d54-b573-a686808a587a","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:45","title":"Több mint 200 dizájnerdrog került itthon tiltólistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint, mivel a lakosság most sokkal kevésbé türelmes, és jóval kevésbé tartja be a járványügyi szabályokat.\r

","shortLead":"Az egészségvédelmi szabályok fokozott betartására van szükség a járvány második hullámának kezeléséhez az MKSZ szerint...","id":"20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb00d8d0-1cc3-4939-b7f7-58465ca87300","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_magyar_korhazszovetseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:27","title":"Kórházszövetség: Jóval nagyobb nyomás nehezedik most a kórházakra, mint tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet az Alapjogokért Központ háborús időket idéző, fenyegetően áthallásos kampánya.","shortLead":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet...","id":"202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9429c82c-b642-47fc-b759-1625628c5609","keywords":null,"link":"/360/202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:00","title":"Az SZFE-ügy miatt tolták túl a NER harcias kampányfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","shortLead":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","id":"20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4dfd-fd83-45a4-9074-b52358346f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:58","title":"Megölte és kútba dobta lakótársát egy férfi Miskolcon, 15 éves is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07ba8d7-405d-4535-b98d-4621ad405753","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Retörki eddig is lakitelki Népfőiskola Alapítványhoz kötődött, a kapcsolat most szervezetileg vált szorosabbá.","shortLead":"A Retörki eddig is lakitelki Népfőiskola Alapítványhoz kötődött, a kapcsolat most szervezetileg vált szorosabbá.","id":"202038_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_a_lakitelki_satorhelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f07ba8d7-405d-4535-b98d-4621ad405753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a630b02-9c2b-46b1-a64d-68dee0d15e9c","keywords":null,"link":"/360/202038_rendszervaltas_tortenetet_kutato_intezet_a_lakitelki_satorhelyen","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:00","title":"Lezsák Sándorékhoz került Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]