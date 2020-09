Sorra szállnak ki a piacról a PCR-tesztet végzők, miután a kormány hatósági árassá tette a mintavétel és a laborvizsgálatok árát, ráadásul a pénteken megjelent kormányrendeletben azt is megszabta, hogy előbbiért 2500, utóbbiért 17 ezer forintot lehet elkérni.

Ez viszont így nem mindenkinek éri meg, többekkel beszélgetve ugyanis kiderült, a mintavételre engedélyezett összeg alig, vagy egyáltalán nem fedezi a költségeket, hiszen egy forrásunk elmondása szerint egy orvos jellemzően 2 ezer, más 1-1,5 forintért végzi a munkát, amihez hozzá kell venni a szükséges védőfelszerelés költségét, illetve a szállítás díját is.

Miután szerdán Orbán Viktor miniszterelnök még csak annyit mondott, 19 500 forintnál "semmilyen körülmények között" nem lehet többet kérni a magánúton végzett PCR-tesztelésért, a piacon forrásunk elmondása szerint azzal kalkuláltak, hogy majd egy olcsóbb laborvizsgálatnál fennmaradó összeget költik minden másra. Ez a lehetőség viszont az ár részletezésével elszállt.

Lantos Gabriella egészségügyi szakértő a hvg.hu-nak azt mondja, az állam lépése után nem több teszt lesz, hanem kevesebb, hiszen több szolgáltató kiszállhat.

Ezzel nem az történik, hogy megvédik az embereket a kapzsi kapitalistáktól, hanem nem védik meg a koronavírustól sem.

Lantos szerint a teszteket ingyenessé kellene tenni, hiszen a népegészségügy legalapvetőbb feladata, hogy a fertőzésgyanús eseteket mihamarabb feltárja és elkülönítse. "Ez minden sikeres gyakorlat szembeköpése" - mondta Lantos, aki szerint itthon a lehető legszigorúbb, a legfejletlenebb afrikai országokra vonatkozó WHO protokoll szerint tesztelnek, ami "a cinizmus csúcsa". Felvetésünkre, hogy a rendszer elbírná-e az ingyen teszteket, Lantos azt mondja, ez óriási kérdés, de a kormánynak fél éve lett volna erre felkészülni és beszerezni a szükséges gépeket.

Sokan maguktól kiszállnak

A Nemzeti Népegészségügyi Központ holnapján található lista szerint eddig 146 helyszínen tudták kivizsgáltatni magukat azok, akik szabadultak volna egy külföldi út utáni kötelező karanténból (a tünetmenteseknek amúgy most rövidül a karantén hossza 14-ről 10 napra), vagy azért teszteltették volna magukat, mert az állami tesztelés szigorú, és sokak szerint nagyon szűk kritériumainak ugyan nem feleltek meg, de szerették volna tudni, fertőzöttek-e.

Lantos szavait erősíti, hogy a 146 helyszínből tízzel rendelkező Affidea Magyarország Kft hétvégén a honlapján bejelentette, a maximalizált ár mellett a lakossági PCR-szűrést nem tudják folytatni, kizárólag a házhoz menő szolgáltatásuk elérhető (ilyenkor vérvizsgálattal kombinálják az eljárást). Ők korábban 35 ezer forintot kértek a PCR-tesztekért.

A náluk kevesebb helyen szolgáltató PentaCore Laboratórium már szerdán, a hatósági ár bemondásakor jelezte, hogy részben kiszáll (mintát nem vesznek, de a külső helyen levett és beküldött mintákat továbbra is vizsgálják, noha a listaárat a korábban nyilvánosságra hozott ár alapján csökkenteniük kell több mint 5 ezer forinttal), a döntést péntek délután egy hosszú írásban magyarázták tovább. A többi között azt írták, náluk a mintavételkor egy időpontban csak egy ügyfél léphetett be a 150 négyzetméteres helyszínre, ahol 20 percen keresztül két szakképzett kolléga foglalkozott vele, a mintavétel után cserélendő védőfelszerelésben. Minden páciens után fertőtleníteni kell, és rendszeresen ózonoztak is.

Így egy munkanap alatt igen limitált számú mintavételt tudunk (20 alatti) - a magunktól elvárt színvonalon - megvalósítani, amelyet a hatósági ár nem tud fedezni.

Ott korábban egy vizsgálat 39 ezer forint volt (ami nem számított kirívó összegnek), a "hazatérő csomagban" 60 ezerért kínáltak két PCR-tesztet.

Az InspiroMed Légzésközpont és Alvásklinika vezetője, Gábor Tamás lapunknak azt mondta, a magánegészségügyben a jelenlegi körülmények mellett nem lehet tartani a kormány által megszabott hatósági árat, ahhoz jelentős költségcsökkentésre lenne szükség. "A PCR-tesztelés mind a laboratóriumok, mind a mintavételi helyek esetében időt, szakértelmet, biztonságos körülményeket igénylő folyamat, óriási adminisztrációs teherrel. A mintavétel alkalmával történik az adminisztráció jelentős része, a kapcsolatfelvételtől a kiadott leletig tartó teljes folyamat akár harminc perc felett is lehet személyenként. Ebbe a 19 500 forintba a jelenlegi piaci körülmények között a laboron kívül szinte semmi nem fér bele." Kérdés, hogy ők hogyan reagálnak majd, ugyanis eddig 29 ezer forintért dolgoztak.

Találtunk természetesen több olyan szolgáltatót is, ahol zokszó nélkül átálltak az új hatósági árra, és van olyan is, ahol tudomásul vették a döntést, de nem változtatnak a gyakorlatukon. (Sok labort és mintavevő céget megkerestünk pénteken, válaszokat elvétve kaptunk, sokak még a holnapjukon sem reagáltak az új helyzetre.)

A Wáberer Medical Center azt közölte, hogy bizonyos vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz betegbiztonsági okból kérik a negatív PCR-tesztet, de külön is el lehet végeztetni, ez pedig - az eddigi 32 ezer forint helyett - az előírt 19 500 forintos áron érhető el. “Optimalizáljuk a folyamatainkat annyira, hogy a teljes foglalási folyamat online történik a fizetéssel bezárólag és törekszünk arra, hogy az ügyfél csak egy mintavételezővel találkozzon összesen. Ez így már költségek tekintetében is elfogadható számunkra” - mondta a hvg.hu-nak Szűcs Zsuzsa, a cég marketingmenedzsere.

A CMC Déli Klinika vezérigazgatója, Balázs Anna a hvg.hu-nak azt mondta, a PCR-teszt náluk is hatósági áras lesz, viszont a WHO programjának értelmében a vizsgálatokat egyedi állapot- és rizikófelméréssel egészítik ki - hiszen ez mind szükséges egy korrekt diagnózishoz -, és ehhez a jövőben is tartják magukat. Ezek pedig már drágábbak: az egyedi állapotfelméréssel a hazai koronavírus törzsekre hitelesített immunológiai és kiterjesztett labordiagnosztikával kombinált csomag ára 63 ezer forintba, a kiterjesztett immunológiai és laborcsomag állapotfelméréssel és PCR-teszttel együtt pedig 83 ezer forintba kerül.

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, hogy mekkora a mozgástér, azt írták, hogy a mintavétel és vizsgálat árán túl semmilyen kiegészítő költséget nem lehet felszámolni.

Tanácsadásért sem lehet díjat kérni, hacsak a páciens nem kérte kifejezetten a tanácsadást a tanácsadás árának előzetes ismertetését követően.

A tárca szerint a térítési díj összegét a laborok önköltség számításának bekérését követően, azok figyelembevételével határozta meg a kormány, arra viszont már nem válaszoltak, hogy számoltak-e azzal, hogy emiatt csökkenhet a tesztelések száma.

Megy a gépe? Így járt

Az több laborvezetővel beszélgetve derült ki, hogy a hatósági ár nem őket sújtja. Az árak ott is szórnak, egy forrásunk szerint anyag- és munkadíjjal együtt 12 ezerből vagy még olcsóbban is ki lehet értékelni egy mintát, bár más szerint ez nagyban függ a labor felszereltségétől és attól, hogy milyen szakemberek dolgoznak ott.

A gyors teszteredményektől viszont a jelek szerint búcsút kell venni. A MikroMikoMed laboratórium vezetője, Széll András azt mondta, az eddig 17 500 forintba kerülő alaptesztet verifikálással (vagyis az eredmény újraellenőrzésével) el tudják végezni a továbbiakban is, azonban sem a fél nap, sem a három óra alatt elkészülő vizsgálatot nem vállalják, holott volt rá igény. Előbbinek "csak" munkaerőköltsége van, utóbbit viszont egy olyan speciális teszttel kell elvégezni, aminek a piaci ára 20 ezer forint, vagyis alapból sem fér bele a keretbe.

Azt, hogy a hagyományos PCR-tesztnél mennyi a "bekerülési költség", nem árulta el, annyit mondott, mérsékelt haszna van rajta.

A szakemberek véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, lehet-e növelni a laborkapacitást, és ha igen, mennyivel, és mi a szűk keresztmetszet. Van, aki szerint nincs elérhető gép, a gyártók fél évre vesznek fel rendelést, kevés a szakember, nehezen beszerezhetőek a tesztekhez szükséges reagensek. Több olyan laborról is hallani, ahol már most is három műszakban dolgoznak, beleértve a hétvégét is.

Széll azt mondja, ő tudna bővíteni, de egyelőre nem tudni, hogy a hatósági áras tesztelés hogyan befolyásolja a piacot.

Kérdés például, mit lépnek a nagy beszállítók, akik eddig több százával vitték a mintákat a laboratóriumokba. Mondhatják, hogy 2500 forintért nem éri mintát venni, akkor hova bővítsek?

Egy forrásunk szerint most durván 12-15 ezres az országos laborkapacitás, ideértve az állami és magánlaborokat is. Vannak olyanok, amelyek egyszerre dolgoznak az államnak és magánszemélyeknek. A Synlab Hungary Kft. ügyfélkapcsolati vezetője, Végh József egy szeptember eleji konferencián arról beszélt, év elején napi 500 állami finanszírozású koronavírus-tesztet vállaltak be, mára már ennek a duplájánál tartanak, miközben ugyanennyi magántesztet is kielemeznek.

Brutális rajtunk a terhelés

- mondta.

Vajon miért lépett be az állam?

A kormányzati kommunikáció szerint azért avatkoztak be, hogy "ne lehessen kifosztani az embereket", azonban koránt sem biztos, hogy ez volt a fő motiváció. Az tény, hogy volt 95 ezret elkérő cég is, de maga a Nemzeti Népegészségügyi Központ is a mostani hatósági árnál magasabb, 30 500 forintos önköltségi áron határozta meg a magántesztelés költségét még nyáron a külföldről hazatértek számára, ami hétvégén vagy sürgősséggel csaknem 50 ezer forint volt.

Azt nem tudni, hogy maga az NNK mennyit fizet a laboroknak az orvosok által megrendelt tesztek után, de a Napi.hu információi szerint 20-25 ezer forintról lehet szó. Ha pedig az NNK-val kötött szerződésekre nem vonatkozik a hatósági ár - ahogy ezt a lapban péntek reggel, a rendelet megjelenése előtt pedzegették piaci szereplők -, akkor a magánlaborok számára a legjárhatóbb út, ha leszerződnek az állammal.

A péntek délután megjelent kormányrendelet elég homályosan fogalmaz, de szerepel benne, hogy

a hatósági ár nem alkalmazható akkor, ha a mintavételt és a laborvizsgálatot az Egészségbiztosítási Alap terhére veszi igénybe a biztosított.

Ezt lehet úgy is érteni, hogy az állami teszteknél el lehet térni a hatósági ártól, de a biztonság kedvéért rákérdeztünk az operatív törzsnél is, hogy ez valóban ezt jelenti-e, illetve tényleg 20-25 ezret fizetnek egy labornak a mintaelemzésért, de sem a szombati online sajtótájékoztatón, majd az írásban elküldött kérdéseinkre sem kaptunk egyértelmű választ.

Megírták, hogy az önköltséges PCR-tesztek ára 19 500 forint lesz, "a jogszabályban meghatározott SARS-CoV-2 RT-PCR tesztek hatósági árai minden egészségügyi szolgáltató számára kötelező érvényűek." Csakhogy, mint említettük, a jogszabály sem egyértelmű.

Azt is leírták, hogy a háziorvos, kórház vagy hatóság által elrendelt teszt ingyen van, az önköltséges tesztek aránya elenyéző, illetve, hogy a megnövekedett esetszámokra tekintettel Müller Cecília pénteken újabb mikrobiológiai laborokat jelölt ki diagnosztikai ellátásra.

Ha viszont van eltérés az árak között, akkor az állam a hatósági árral azt éri el, hogy csendben maga felé tereli laborkapacitásokat. Müller Cecília országos tisztifőorvos soha sem beszél a konkrét számokról, a témát mindig lezárja annyival, hogy van elég labor, és ha kell, bővítenek. Egy ponton már látványosan beavatkozott, amikor a minták szállítását végző mentők kapacitását megnövelték, de a jelek szerint ez is kevés. Vasárnap ugyanis Rétvári Bence államtitkár bejelentette, országszerte 17 ambuláns mintavételi pontot nyitnak azoknak a tünet- és panaszmentes embereknek, akiknek a kontaktkutatás során kértek tesztet. A 17 ambuláns helyszínre a háziorvos foglalhat időpontot.