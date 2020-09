Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","shortLead":"Orbán Viktor reggeli esszéje után a parlamentben is beszélt.","id":"20200921_nyitobeszed_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf51501a-8ca1-4938-8442-52127d6d7a48","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_nyitobeszed_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 21. 13:25","title":"Orbán: Az egészségügyet fel kell készíteni akár 400 ezer fertőzöttre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek elosztásánál és nem enged migráció ügyében sem. De egy elsőre marginálisnak tűnő döntésnél is szembemegy 26 tagállam akaratával. ","shortLead":"Két forró témába is beleállt a magyar miniszterelnök: nem akarja, hogy jogállami kitétel legyen az EU-s pénzek...","id":"20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1a6d751-2b48-4139-9b44-d4fdc866f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b498-bcf1-4b3b-9d78-3f3973460267","keywords":null,"link":"/360/20200921_FAZ_Orban_egyszerre_harom_ugyben_is_az_EU_ellen_megy","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:15","title":"FAZ: Orbán egyszerre három ügyben is az EU ellen megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd el. Ilyen nagy még a PlayStation 3 sem volt.","shortLead":"Mindegy, hogy a játékosok állítva vagy fektetve helyezik majd el a PlayStation 5-öt, mindenképp sok helyet foglal majd...","id":"20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e281dfad-9c36-49e0-acd3-1365336c98a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5f9a7b-15e4-4feb-b2ed-c22abc03db65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_sony_playstation_5_ps_5_merete","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:33","title":"Hatalmas lesz a PlayStation 5, a most előkerült fotók bizonyítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","shortLead":"Rosszullétekor viselt öltözéke bizonyítékként szolgálhatna arra, hogy valóban megmérgezték.","id":"20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1f2ccc4-0c65-48e7-993b-ee53f3497237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df4072-9964-4b7a-9050-088bb2aedaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_alekszej_navalnij_mergezes_ruhak_moszkva","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:26","title":"Navalnij a ruháit követeli Oroszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","shortLead":"Mindkét üzemanyag ára 3 forinttal emelkedik, miközben az olaj világpiaci ára együtt esik a forintéval.","id":"20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3699c0f-1438-436a-9be3-a038cfe677eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_benzinar_gazolajar_uzemanyagar","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:39","title":"A benzin és a gázolaj is drágul szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt, miután a járványügyi korlátozások bevezetésekor 10 százalékot esett a szektor.","shortLead":"Nyár végére elérte az előző év azonos időszakának szintjét a kiskereskedelem. Májusban még 3 százalékos mínuszban volt...","id":"20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd5dff-f074-4f6a-b21a-6f70678258d1","keywords":null,"link":"/kkv/20200922_kiskereskedelem_elerte_tavalyi_szintet_koronavirus_vamos_gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:10","title":"Nagyot esett a kiskereskedelem tavasszal, csak mostanra érte el a tavalyi szintet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","shortLead":"Keddtől péntekig négy kerületben számos helyen kell forgalomkorlátozásra, lezárásra készülni.","id":"20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb6cc419-60e7-42d1-ac14-7b127637cf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb20411-af65-4d0c-be54-be01e71d5c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_europai_szuperkupa_puskas_arena_rendorseg_utlezaras","timestamp":"2020. szeptember. 21. 19:45","title":"Így forgatja fel Budapest közlekedését az Európai Szuperkupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa","c_author":"OTP Alapkezelő ","category":"brandcontent","description":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi kereskedési platformon is elérhetőek határidős ügyletek, tőkeáttételes certifikátok, ezek azonban nagyon kockázatos eszközök. Ennél sokkal biztonságosabb megoldást kínálnak az árupiaci befektetési alapok.","shortLead":"A kisbefektetők körében ismét népszerűvé vált az arany, és nem csak fizikai formában. Több hazai és külföldi...","id":"20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a78d337-fd53-4529-9979-5f296c3c56aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6ac7d4-1185-484c-8050-a6b39f6e005d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200921_Nem_minden_arany_fenylik_otp_alapkezelo_arupiaci_befektetesek","timestamp":"2020. szeptember. 21. 07:30","title":"Az év legjobb árupiaci befektetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]