Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","shortLead":"A humorista szerint röhejes, hogy a 21. század Európai Uniójában pár füves cigiről kell beszélni.","id":"20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091bf384-9a67-4111-97e1-1df1cc643a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d4708a-e4ea-4280-ac0a-fb0b9b68cd5a","keywords":null,"link":"/elet/20201008_rekop_gyorgy_marihuana_rendorseg","timestamp":"2020. október. 08. 14:32","title":"Marihuánával kapták el Rekop György humoristát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","shortLead":"A betörő 700 ezer forintot zsákmányolt, búcsúzóul szétszórt valami folyadékot a büfékocsiban.","id":"20201008_betores_grillcsirke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7fc570a-b629-4bc0-a6d7-482b13592239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a475d72-d6a4-4dda-9a9e-48c276535ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_betores_grillcsirke","timestamp":"2020. október. 08. 21:24","title":"Videó: több kamera is felvette, ahogy kirámolnak egy grillcsirkést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két hét múlva esedékes őszi vizsgákon maximum tízen lehetnek egy teremben, lázasan be sem engedik a tanulókat.","shortLead":"A két hét múlva esedékes őszi vizsgákon maximum tízen lehetnek egy teremben, lázasan be sem engedik a tanulókat.","id":"20201009_Tavasszal_is_potolhato_a_halasztott_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03ca7845-5dce-4c2c-9597-60cfd717ffdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf8ed6c-f00f-4d3b-97ac-62363fb0ecc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Tavasszal_is_potolhato_a_halasztott_erettsegi","timestamp":"2020. október. 09. 08:15","title":"Tavasszal is pótolható a halasztott érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt költségek miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt...","id":"20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcaa4e6-2d58-4263-8bb3-ba943a2c1a5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","timestamp":"2020. október. 08. 12:53","title":"Budapest vezetése feljelentést tesz a Biodóm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","shortLead":"Nem kell fölöslegesen feldíszíteni mindkét oldalon, és kisebb helyen elfér.","id":"20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f945ac6c-2a87-4467-bafe-500f66d91eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964b3cff-70b3-43d1-a5a1-39f6bd7fc8db","keywords":null,"link":"/elet/20201009_Itt_a_karacsonyfelfa_fal_melle","timestamp":"2020. október. 09. 16:51","title":"Itt a karácsonyfélfa, fal mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd, hogy a mostaninál jóval gyorsabban tudjuk közölni a gondolatainkat.","shortLead":"Elon Musk szerint a Neuralink nevű cége által fejlesztett agy–számítógép interfész lehetővé teszi majd...","id":"20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8790765f-8a41-41f8-a200-75be4c9a131d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_elon_musk_agy_szamitogep_internfesz_neuralink_kommunikacio_sebessege","timestamp":"2020. október. 08. 12:03","title":"Agyba ültetett chippel gyorsítana az embereken Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban megerősítette, a következő három hétben nem kell a tervezett műtéteket elhalasztani, jövő június-júliusban lehet vakcina. Az interjúban a külföldi bírálatoknál arról beszélt, a baloldal ősi ösztönből örömét leli abban, hogy a saját fajtájával szemben idegenekkel fogjon össze. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban megerősítette, a következő három hétben nem kell a tervezett műtéteket...","id":"20201009_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d0de1e-1ac1-4426-a447-57c32fd20f30","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_Orban_Viktor","timestamp":"2020. október. 09. 07:43","title":"Orbán Viktor: A rosszkedvünk tele jövő júliusig tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett volna Bécsbe a svájci emigrációból, amikor 1945. október 8-án, hetvenöt évvel ezelőtt Zürichben meghalt. Sokaknak csak Walt Disney infantilizált Bambija jut róla az eszébe, pedig az ő Bambija egészen más, felnőtt és emberi drámákat jelképező Bambi, és csak egyik eleme egy gazdag életműnek, amelyben az esszétől a politikai publicisztikán át a pornóregényig szinte minden írásos műfaj jelen volt.","shortLead":"Félix Salten (1869-1945), a 20. század közép-európai irodalmának egyik legsokoldalúbb alkotója éppen hazatérhetett...","id":"20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62faa2e8-eb95-4955-a8c5-323890840ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0abba9-b850-40fe-a6ed-ced335ab8caf","keywords":null,"link":"/360/20201008_bambi_vadaszat_modernizmus_pen_club_porno__75_eve_halt_meg_Felix_Salten","timestamp":"2020. október. 08. 19:00","title":"A modernizmustól a pornón és a vadászaton át Bambiig – 75 éve halt meg Felix Salten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]