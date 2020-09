Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express nevű műhold adataira alapozza a kutatócsoport.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express...","id":"20200929_viz_a_marson_marsi_viz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0875bebe-5d73-4d09-ab40-82cd0eac989e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_viz_a_marson_marsi_viz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:03","title":"Bizonyítékot találhattak a tudósok arra, hogy folyékony víz van a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A japán gyártó egyedi megjelenésű limitált szériás szabadidő-autójának alaposan megkérik az árát.","id":"20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5cbd42a-53be-4e21-9cca-4c5593cb3ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f706ad2d-8fc4-4d3a-97ad-67284b9d9048","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_113_millio_forintos_csucs_suzuki_vitara_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:21","title":"11,3 millió forintos csúcs Suzuki Vitara tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog hirdetni. A cég olyan csalásokra bukkant, melyek elkövetői webes hirdetésekben hamis figyelmeztető rendszerüzeneteket dobnak fel számítógépeken és telefonokon egyetlen céllal: hogy annyira megrémítsék az embert, hogy az fizessenek egy megoldásért – egy olyan problémára, amely nem is sújtja.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági vállalat figyelmeztetése szerint az internetes csalók is megtanulták, hogy kifizetődő dolog...","id":"20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a5180d-ea22-41ca-ad41-6bd22e2f1ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ab1958-a517-45ca-9df3-fcb8be5a6536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_sophos_megteveszto_figyelmeztetesek_bongeszo_bezarasa_kamu_privacy_tracker_bovitmeny","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:03","title":"Ha ilyen figyelmeztetés ugrik fel a gépén, zárja be a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","shortLead":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","id":"20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c8e1f-be9f-48ac-a5da-2fa950b7cc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:07","title":"Észak-Koreába akart szökni a lelőtt dél-koreai tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a Corrierének adott interjúban. Azt pedig tagadta, hogy az alacsony bérek miatt működnek gazdaságosabban a konkurenseknél.","shortLead":"Határzárak helyett egész Európában egységes reptéri vizsgálatokat kellene bevezetni – mondta Váradi József, a Wizz Air...","id":"20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=723ea1c9-a601-4b78-83a8-d1f36024c43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dbe831-f12f-43b7-a781-09efb67183ed","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_varadi_wizz_air_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:35","title":"Wizz Air-vezér: Véget kéne vetni az utasokat sújtó karanténnak és határzárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","shortLead":"Donald Trump továbbra is csak ígéri a saját adóügyei tisztázását.","id":"20200930_Biden_adobevallas_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8603fadd-af1d-4ad4-84bc-6db790254002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d858da0-e339-4e82-b90e-fa315f0e79e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Biden_adobevallas_Trump","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Joe Bidenék 300 ezer dollár adót fizettek be tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75581fdf-da40-49d5-94e3-0069949e4a6c","c_author":"D.A","category":"kultura","description":"A kormány 358 millióból vásárolja meg az ingatlant, további 25 milliót pedig egy egész alakos bronzszoborra költenek. ","shortLead":"A kormány 358 millióból vásárolja meg az ingatlant, további 25 milliót pedig egy egész alakos bronzszoborra költenek. ","id":"20200929_Emlekhazza_alakitjak_Kocsis_Zoltan_otthonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75581fdf-da40-49d5-94e3-0069949e4a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af879b28-2d6b-4737-b6da-0fd82c0fd34c","keywords":null,"link":"/kultura/20200929_Emlekhazza_alakitjak_Kocsis_Zoltan_otthonat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 13:52","title":"Emlékházzá alakítják Kocsis Zoltán otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]