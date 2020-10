Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és az operatív törzs, de a magán- és közellátás viszonya is sorra kerül majd.","shortLead":"A jövő héten a háziorvosok új szabályozásáról tárgyal majd a miniszterelnök szerint a Magyar Orvosi Kamara és...","id":"20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e379234-597f-4cbe-9e68-3ad341da26dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_orban_facebook_bejelentes_orvosi_kamara_haziorvosok_koronavirus","timestamp":"2020. október. 10. 21:26","title":"Orbán: A járvány felfutása jellemzi majd a következő heteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számolt be a tárgyalások eredményéről.","id":"20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b0bc22-e116-499b-8695-666a29ea66ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7fa348-6b77-478a-a77a-44473443ddee","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Tuzszunetet_kotottek_a_harcolo_felek_HegyiKarabahban","timestamp":"2020. október. 10. 07:45","title":"Tűzszünetet kötöttek a harcoló felek Hegyi-Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138 JOGpontban elérhető ingyenes munkaügyi tanácsadást.","shortLead":"Már több mint 50 ezren kérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által finanszírozott, országszerte 138...","id":"20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986d56c-a83b-4c9b-83e2-c058258e3657","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Tobb_mint_50_ezren_kertek_az_ingyenes_munkajogi_tanacsadast","timestamp":"2020. október. 11. 21:16","title":"Több mint 50 ezren kérték az ingyenes munkajogi tanácsadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","shortLead":"A Jobbik elnöke szerint a vereség ellenére is történelmet írt az ellenzék.","id":"20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=304f38e8-ce34-4e44-9c62-654d71e9b2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d81dca6-5581-4e81-acfc-2690400d1431","keywords":null,"link":"/itthon/20201011_Jakab_Peter_Ha_az_ellenzek_erre_volt_kepes_50_nap_alatt_retteghet_a_Fidesz","timestamp":"2020. október. 11. 21:48","title":"Jakab Péter: \"Ha az ellenzék erre volt képes 50 nap alatt, retteghet a Fidesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","shortLead":"A hőmérséklet napközben szombaton és vasárnap is 22 fok körül alakul.","id":"20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef2640f-7d94-4d51-8d38-7d02a865d24a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Ma_meg_napos_vasarnap_esos_ido_lesz","timestamp":"2020. október. 10. 10:48","title":"Ma még napos, vasárnap esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e0ec2b-735c-47b6-bd53-9ad61307cbbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez a lengyel játékos első Grand Slam-győzelme.","shortLead":"Ez a lengyel játékos első Grand Slam-győzelme.","id":"20201010_Iga_Swiatek_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3e0ec2b-735c-47b6-bd53-9ad61307cbbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf086c7b-cefa-4528-bcf0-ffa3b102bc6e","keywords":null,"link":"/sport/20201010_Iga_Swiatek_a_noi_bajnok_a_Roland_Garroson","timestamp":"2020. október. 10. 16:54","title":"Iga Swiatek a női bajnok a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi elővárosban. Az incidensnek nincsenek sérültjei - közölték rendőrségi források.","shortLead":"Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi...","id":"20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467d0fb1-2707-4481-b0da-44a8c10f74ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b734142-001c-4169-9fed-9d874cc2870f","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_Pirotechnikai_eszkozokkel_tamadtak_meg_egy_rendororsot_Parizs_kozeleben","timestamp":"2020. október. 11. 18:47","title":"Pirotechnikai eszközökkel támadtak meg egy rendőrőrsöt Párizs közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak kapcsán, hogy az önkormányzat irreálisan nagynak tűnő sikerdíjat fizetett egy korábbi quaestoros ügynökcégnek.","shortLead":"Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak...","id":"20201010_Hozamleepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f35ce1-9aca-4267-a56f-0421c88a17c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3222afd9-215f-4735-9ea3-364c2df76a2c","keywords":null,"link":"/360/20201010_Hozamleepites","timestamp":"2020. október. 10. 13:00","title":"Ingyen is megkapható szolgáltatásért fizethetett 133 milliót Újpest előző vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]