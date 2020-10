Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","shortLead":"A színész nagyon megverte az egyik lovászát, majd a kocsijának is nekiesett, mert a férfi fel akart mondani.","id":"20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0322875-81b5-4682-b7cf-0249fcd63e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c333d1b-970b-464e-bd84-f08ff4951675","keywords":null,"link":"/elet/20201010_Testi_sertes_es_rongalas_miatt_indult_rendorsegi_eljaras_Pinter_Tibor_ellen","timestamp":"2020. október. 10. 11:49","title":"Testi sértés és rongálás miatt indult rendőrségi eljárás Pintér Tibor ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben az esetben egy katonai fejlesztés közben.","shortLead":"A 75 éve szabadalmaztatott ételmelegítő gyönyörű példa arra, hogyan segíti a véletlen a nyitott szemű kutatót, ebben...","id":"20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93a9e6f0-2409-4d98-8c2f-30ac4c24a39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f78e5f-23e2-49c7-8900-49426da4bede","keywords":null,"link":"/360/20201009_mikrosuto_Percy_Spencer_Raytheon_radar_Radarange","timestamp":"2020. október. 09. 19:00","title":"Elolvadt a csoki a radarszakértő zsebében, erre feltalálta a mikrosütőt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz megállapodás, akkor olyan szabályok lépnek életbe, amelyek sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszik az EU és Nagy-Britannia kapcsolatát. Tulajdonképpen mindenki rosszul jár, kivéve pár bruges-i halászt.","shortLead":"Minden nappal csökken az esélye annak, hogy a britek rendezett körülmények között hagyják el az uniót. Ha nem lesz...","id":"20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d197139-f81b-4e9b-8063-3175ba6c1f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333a8166-2872-4198-af35-8a84735fd011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_Brexit_brusszel_no_deal_halaszat","timestamp":"2020. október. 10. 07:30","title":"Brexit-tárgyalások Brüsszelből nézve: a remény hal meg utoljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai Bíróság a Lex CEU-t; lakásáfa-csökkentést ígért a miniszterelnök. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy orvosi béremelésről hoztak törvényt, de kérdés, hogy ez milyen változásokat hoz magával; elkaszálta az Európai...","id":"20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc6ea3d-a7bc-4fbc-a88d-0d17965feb85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201009_Es_akkor_orvosok_jarvany_lakas_jogallamisag_ceu_biodom","timestamp":"2020. október. 11. 07:00","title":"És akkor a kormány rádöbbent, hogy orvosok nélkül baj lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Négy évtized NDK után lehet-e balra szavazni? Dilemmák keleten az országegyesítés után. Eljött a paradicsom című...","id":"20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd174f69-38b7-4fb7-a705-8c7995a2f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8f592b-c061-483f-b0fe-17ff6364f028","keywords":null,"link":"/360/20201010_Bluem_Kohl_Stolpe_1990_oktober_11","timestamp":"2020. október. 10. 16:30","title":"Helmut Kohlék nyugdíjemeléssel nyerték az NDK-s választást – 1990. október 11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","shortLead":"Lengyelországban már a köztereken is kötelező maszkot viselni.","id":"20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b4a78-5a27-4be3-98b1-a587ee36353e","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_Romaniaban_lakossagi_riasztast_Lengyelorszagban_vasarlasi_idosavot_vezettek_be_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. október. 10. 15:55","title":"Romániában lakossági riasztást, Lengyelországban vásárlási idősávot vezettek be a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő megoldásokat javasol a Magyar Nemzeti Bank a járványkárok enyhítésére. ","shortLead":"Ahol bármiféle feszültség mutatkozik, oda nyomjon pénzt az állam, és azzal mindent megold – efféle kézenfekvő...","id":"202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02153254-7e25-44ae-8201-ab49b0229ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981c33ea-c868-4ae7-801f-2d1d29aa2f42","keywords":null,"link":"/360/202041__jegybanki_otletborze__aktiv_allam__minuszra_minusz__van_zsakjaban_minden_jo","timestamp":"2020. október. 10. 08:15","title":"Matolcsyék mutatják a válságból kivezető utat, csak a tényekről feledkeztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint, aki visszautasítja a kormány vádjait, és állítja, Soros Györgyhöz sincsen semmi köze.","shortLead":"A magyar kormányt is meghallgatta az Európai Bizottság a jogállamisági jelentés elkészítésekor Vera Jourová szerint...","id":"20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8250338-3f8e-40e7-a5f3-ea8f27df7e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fc0526-40d4-41d6-bdfb-f3b1fe2b753d","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_vera_jourovanak_nincs_koze_soroshoz","timestamp":"2020. október. 09. 14:35","title":"Vera Jourová: Magyarországon sok a probléma, és ezeket asztalnál kellene megtárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]