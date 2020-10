Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet vettünk a kelleténél.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet...","id":"20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6f4324-2b30-49d8-bf95-86da2227ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","timestamp":"2020. október. 13. 17:13","title":"Szijjártó szerint a WHO-ban nagyra becsülik Magyarország járványkezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","shortLead":"Az Opel vezére szerint az uniós környezetvédelmi célkitűzések teljesítése fontosabb feladat az autóeladások növelésénél.","id":"20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa221f5-0389-4d76-98b1-3063223974fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b35ade-5d1b-4a60-b9a0-6100babcedf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_Az_Opelnek_az_eladasoknal_is_fontosabb_az_emisszios_normak_betartasa","timestamp":"2020. október. 13. 08:02","title":"Az eladásoknál most egy fontosabb van az autóiparban, a büntetések elkerülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","shortLead":"A belarusz hatóságok gumibotokkal mentek neki a demonstrálóknak, köztük nyugdíjasoknak.","id":"20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce969d92-5f47-45ac-8924-325981e0544b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c73ea7-479f-462e-b021-6f4ac01e8b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_konnygaz_riasztopisztoly_villanoloszer_tuntetes_feheroroszorszag_minszk","timestamp":"2020. október. 12. 21:42","title":"Könnygázzal oszlatták a fehérorosz tüntetőket Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","shortLead":"A halottak száma már az 1,1 milliót közelíti.","id":"20201014_koronavirus_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a70cf1-36dd-439b-b8aa-45685e2baf34","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_koronavirus_vilag","timestamp":"2020. október. 14. 07:44","title":"Már 38 millió fölött a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina, 2021 utolsó hónapjaira elérheti a magyar gazdaság azt a szintet, ahol 2019 végén állt.","shortLead":"Rontotta a 2020-as GDP-előrejelzését a Takarékbank, de úgy számolnak, hogy ha meglesz a koronavírus elleni vakcina...","id":"20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd4f147-3517-4000-b811-c9daa9402923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Takarekbank_recesszio_gdp","timestamp":"2020. október. 13. 11:37","title":"Takarékbank: Nagyobb lehet az idei recesszió a vártnál, de 2021 jó év lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","shortLead":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","id":"20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a018766-808f-4ee1-b4fd-9a925c3b48dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","timestamp":"2020. október. 12. 19:03","title":"A Fidesz-győztes Koncz Zsófia csak Facebook-reklámra több mint 5 milliót költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről, köztük magyar politikusok családtagjairól gyűjtött adatokat rejtett. A szivárogtatást és annak esetleges következményeit érdemes Kína és a Nyugat viszonyában szemlélni – magyarázták a hvg.hu-nak a titkosszolgálatok világát belülről ismerő források.","shortLead":"Angolszász titkosszolgálati művelet eredményeképpen szivároghatott ki az a kínai adatbázis, ami rengeteg külföldiről...","id":"20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90186bd0-e3c5-4fab-95bb-d47ecf83b0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c29bdef-0e0d-4aa2-891e-a9cf97b12644","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_Kina_maszkdiplomaciajara_lehetett_valasz_az_adatbazis_leleplezese","timestamp":"2020. október. 14. 11:00","title":"A kínai adatbázis leleplezése a maszkdiplomáciára adott válaszcsapás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt években adta ki újra a Magvető – koronája minden bizonnyal A rög gyermekei című regénytrilógiája (Ondrok gödre, A kaliforniai fürj, Ókontri). Többször megjárta Amerikát, de mindig hazajött, most szülőfalujában Szajlán él. Ott kerestük fel, hogy aztán mindenféléről beszéljünk a száz évvel ezelőtti paraszti élettől Kosztolányin és Adyn át Antall Józsefig, a rendszerváltásig, a kultúrharcig és az SZFE-ig.","shortLead":"A Kossuth-díjas Oravecz Imre pályáját költőként kezdte, de életművének – melynek több fontos darabját is az elmúlt...","id":"20201012_Oravecz_Imre_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1aae4-06fb-4a94-9927-1b168cd8a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184d2dac-4654-4235-966c-9be6ac102e82","keywords":null,"link":"/kultura/20201012_Oravecz_Imre_interju","timestamp":"2020. október. 12. 20:00","title":"Oravecz Imre: Nem tudnak velem igazán mit kezdeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]